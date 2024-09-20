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Кенгуру

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Сентябрь
Прыгает и радуется жизни. В омском зоопарке растет маленький кенгуру Арчи
Совсем недавно он боялся вылазить из маминой сумки, а теперь с удовольствием изучает территорию зоопарка.
20 сентября, 02:47
Июль
Имя для малыша. Омичей попросили придумать кличку для кенгуренка
Малыш родился еще зимой, но до недавнего времени находился в сумке у своей матери.
11 июля, 05:37
Полгода у мамы в сумке. В омском Большереченском зоопарке родился кенгуренок
Малыш в течение 6 месяцев развивался в сумке у своей матери.
5 июля, 10:52
Апрель
«Полюбуйтесь на парочку». Кенгуру из Большереченского зоопарка переедут в новый дом
2 апреля, 04:48
Ноябрь 2023
Встречайте Рики. В омском Большереченском зоопарке выбрали имя молодому кенгуру
Самец из Красноярска уже проживает с дамой сердца.
28 ноября 2023, 06:23
Октябрь 2023
Юнона и Авось. В омском Большереченском зоопарке выбрали имена для кенгуру
Победитель получил билет в зоопарк, а также сможет бесплатно забрать домой чилийскую белку Дегу или джунгарского хомячка.
9 октября 2023, 07:27

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