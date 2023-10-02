Из-за густого тумана в омском аэропорту задержали больше пяти утренних рейсов

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Сегодня, 2 октября, Омск окутал густой туман. По этой причине было задержано несколько утренних рейсов. Так, пассажиры ждут вылета в столицу.
Самолет «Аэрофлота» планировали отправить в Москву в 05:50. Новое время вылета — 12:00. Второй рейс этого же авиаперевозчика в столицу задержан до 12:05. Пассажиры должны были улететь в пункт назначения в 08:05. В Москву также запланировала рейс авиакомпания «Уральские авиалинии». Вместо 06:35 лайнер вылетит только в 13:40.
Перевозчик Red Wings хотел отправить самолет в Екатеринбург в 02:20, но его перенесли на 13:00. Задержали рейс и в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». В расписании омского аэропорта он стоял на 06:40, но из-за тумана его перенесли на 11:25. Этим утром в северную столицу также был запланирован еще один рейс «России» на 10:30. Теперь пассажиры улетят только в 12:35.
Из-за тумана сильно задержали рейс «Икара». Из Омска в Сочи пассажиры должны будут отправиться в 13:40, а не в 09:00. При этом с отставанием от расписания утром вылетели самолеты в Анталью (в 06:06 вместо 04:05), в Москву (07:04 вместо 06:55) и Сочи (06:38 вместо 06:05).