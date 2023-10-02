Из-за густого тумана в омском аэропорту задержали больше пяти утренних рейсов

Перевозчик Red Wings хотел отправить самолет в Екатеринбург в 02:20, но его перенесли на 13:00. Задержали рейс и в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». В расписании омского аэропорта он стоял на 06:40, но из-за тумана его перенесли на 11:25. Этим утром в северную столицу также был запланирован еще один рейс «России» на 10:30. Теперь пассажиры улетят только в 12:35.