Прокуратура завела 31 дело из-за перебоев с горячей водой в Омске

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Прокуратура провела проверку из-за многочисленных жалоб на перебои с горячим водоснабжением в Омске. Поводом для нее послужили сообщения в средствах массовой информации. Нарушения нашли в более сотни многоквартирных домов.
Выявили случаи, когда воду после планового отключения подвали не по графику, либо ремонт сопровождался прорывами труб. Причину прокуратура увидела в износе сетей и отсутствии необходимого персонала.
Руководителям «Омск РТС» и «Тепловая компания» внесли представления, возбуждено 31 дело об административных правонарушениях.
«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.
Напомним, в редакцию Города55 в начале июня с подобными проблемами обращались жители домов по улицам Нейбута, Омская и Фурманова. Тот же вопрос интересовал и собственников жилья в доме № 5 по улице Орловского и в доме № 19/2 по улице Братской в конце июля. По словам местных, перебои с горячей водой случаются ежегодно.