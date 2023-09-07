Прокуратура завела 31 дело из-за перебоев с горячей водой в Омске

Напомним, в редакцию Города55 в начале июня с подобными проблемами обращались жители домов по улицам Нейбута, Омская и Фурманова. Тот же вопрос интересовал и собственников жилья в доме № 5 по улице Орловского и в доме № 19/2 по улице Братской в конце июля. По словам местных, перебои с горячей водой случаются ежегодно.