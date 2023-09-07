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Прокуратура завела 31 дело из-за перебоев с горячей водой в Омске

7 сентября 2023, 09:56
Фото: 1MI
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Нарушения нашли в более сотни многоквартирных домов.

Прокуратура провела проверку из-за многочисленных жалоб на перебои с горячим водоснабжением в Омске. Поводом для нее послужили сообщения в средствах массовой информации. Нарушения нашли в более сотни многоквартирных домов.

Выявили случаи, когда воду после планового отключения подвали не по графику, либо ремонт сопровождался прорывами труб. Причину прокуратура увидела в износе сетей и отсутствии необходимого персонала.

Руководителям «Омск РТС» и «Тепловая компания» внесли представления, возбуждено 31 дело об административных правонарушениях.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в редакцию Города55 в начале июня с подобными проблемами обращались жители домов по улицам Нейбута, Омская и Фурманова. Тот же вопрос интересовал и собственников жилья в доме № 5 по улице Орловского и в доме № 19/2 по улице Братской в конце июля. По словам местных, перебои с горячей водой случаются ежегодно.

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#Общество#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Штрафы#Горячая вода#Проверка#Ресурсоснабжающие организации#Евгений Игишев
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