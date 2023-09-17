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Published Сегодня, 13:15

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Updated Сегодня, 13:18

иллюстрация

Дома в кипятке. Омичи массово жалуются на проблемы с горячей водой

17 сентября 2023, 13:15
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске дома на Романенко и Стальского заливает кипятком

Местные жители пытаются решить проблемы, обращаются в организации и ведомства.

Омичи сообщают о проблемах с горячим водоснабжением. Точнее, с коммуникациями. В группе «Инцидент Омск» появился пост. Автор рассказывает: уже давно на улице Романенко текут трубы горячей воды. Кипяток бежит в подвалы жилых домов.

«После неоднократных обращений жильцов дома, поменяли часть трубы, оставили все раскопанным. Вода как хлестала так и продолжает хлестать», — возмущается местный житель. Он уверен, решить проблему должен собственник сетей или местная управляющая компания.

происшествие на Романенкопроисшествие на Романенко
происшествие на Романенко
Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

В комментариях пользователи посоветовали обратиться за помощью в Госжилинспекцию. Также горожане поведали об аналогичных ситуациях: на 2-й Солнечной, 30; на Лермонтова-Успенского; между домами 160 и 160а по Богдана Хмельницкого.

Еще один инцидент произошел в ночь на 17 сентября в доме №2/1 по улице Стальского. «Прорвало трубу. Еще и вместо холодной воды бежал кипяток», — говорит автор публикации в группе «Голос Омска».

Жители позвонили в свою управляющую компанию, однако бригаду на место не прислали. Судя по кадрам с места событий, кипяток заливает коридор, ведущий в квартиры.

происшествие на Стальскогопроисшествие на Стальского
происшествие на Стальского
Фото: скриншот паблика Голос Омска

«Надо следить за состоянием сантехники», — подчеркнул один из пользователей в комментариях. Другие же — возмутились условиям проживания в городских многоэтажках.

Напомним, ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался проблемой с горячей водой в Омске. Местный СК начал процессуальную проверку.

Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался омской проблемой с горячей водой
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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Жалобы#Соцсети#Горячая вода#Новости#Коммунальная авария
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