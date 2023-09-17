Дома в кипятке. Омичи массово жалуются на проблемы с горячей водой

В комментариях пользователи посоветовали обратиться за помощью в Госжилинспекцию. Также горожане поведали об аналогичных ситуациях: на 2-й Солнечной, 30; на Лермонтова-Успенского; между домами 160 и 160а по Богдана Хмельницкого.