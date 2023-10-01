Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

иллюстрация

Омский СК рассказал о проверке после ДТП с опрокидыванием маршрутки

1 октября 2023, 06:10
Фото: 1MI
иллюстрация
Сейчас ведутся опросы участников происшествия, назначены экспертизы.

Региональный следственный комитет рассказал о проверке после ДТП с микроавтобусом 30 сентября. Инцидент, напомним, привлек внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина.

В субботу днем на перекрестке по улице 1-я Чередовая 46-летний водитель «легковушки» не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом. За рулем последнего — 30-летний мужчина, он работал по найма у индивидуального предпринимателя.

Маршрутка опрокинулась на бок. В салоне были 12 человек. Десять пассажиров, в том числе трехлетняя, восьмилетняя и две 16-летние девочки, получили травмы. Водители не пострадали и, как выяснилось, не были пьяны.

В рамках доследственной проверки уже осмотрено место происшествия, исследованы автомобили. Сейчас ведутся опросы участников аварии. Назначены судмедэкспертизы. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Глава СК России Бастрыкин заинтересовался ДТП с опрокидыванием маршрутки в Омске
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Омск#Следственный комитет#Проверка#Новости#Александр Бастрыкин#СУ СКР Омской области
Подпишитесь
Тройное убийство, продажа ребенка, старт отопительного сезона в Омске
Сегодня, 09:37
«Это не тот „Авангард“». Директор омской команды высказался о четырех поражениях
Сегодня, 04:46
Опасно для жизни. В Омском районе ввели карантин из-за жуткой инфекции
Сегодня, 08:29
Осень не наступит. Омичей снова ждет «бабье лето»
Сегодня, 07:20
В объектив камеры попала схватка двух рогатых опасных животных в Омской области
Сегодня, 05:49
Самолет, который летел из Сочи в Омск, могут поднять в воздух с наступлением холодов
Сегодня, 05:36