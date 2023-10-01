Омский СК рассказал о проверке после ДТП с опрокидыванием маршрутки

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Региональный следственный комитет рассказал о проверке после ДТП с микроавтобусом 30 сентября. Инцидент, напомним, привлек внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина.
В субботу днем на перекрестке по улице 1-я Чередовая 46-летний водитель «легковушки» не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом. За рулем последнего — 30-летний мужчина, он работал по найма у индивидуального предпринимателя.
Маршрутка опрокинулась на бок. В салоне были 12 человек. Десять пассажиров, в том числе трехлетняя, восьмилетняя и две 16-летние девочки, получили травмы. Водители не пострадали и, как выяснилось, не были пьяны.
В рамках доследственной проверки уже осмотрено место происшествия, исследованы автомобили. Сейчас ведутся опросы участников аварии. Назначены судмедэкспертизы. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.