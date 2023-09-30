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иллюстрация

Глава СК России Бастрыкин заинтересовался ДТП с опрокидыванием маршрутки в Омске

30 сентября 2023, 13:50
Фото: Город55
иллюстрация
Он потребовал провести проверку омским следователям.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту аварии с пассажирским транспортом в Омске. Крупное ДТП с опрокидыванием маршрутки случилось сегодня днем, 30 сентября.

По данным Госавтоинспекции Омской области, женщина 1977 года рождения двигалась на Mitsubishi. В районе пересечения 1-й Чередовой и Невского водитель не пропустила пассажирский микроавтобус. Транспорт двигался по маршруту № 550 («Амур-2 — ПО „Иртыш“»).

В момент столкновения в салоне маршрутки находились 12 человек. В результате удара ГАЗель упала на бок. В общей сложности пострадали девять человек, в том числе ребенок. Руководитель СУ СК РФ по Омской области Олег Винников должен будет представить доклад с результатами процессуальной проверки.

Напомним, что к врачам с различными травмами обратились три девушки 2007 года рождения, девочка 2015 года рождения, мужчины 1965, 1970 годов рождения и женщина 1961 года рождения. Кроме того, пострадали водители иномарки и маршрутки.

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Омске после ДТП с иномаркой
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#Омск#Омская область#Новости#Бизнес-новости#Александр Бастрыкин#Алина Ясинская
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