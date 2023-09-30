Глава СК России Бастрыкин заинтересовался ДТП с опрокидыванием маршрутки в Омске

В момент столкновения в салоне маршрутки находились 12 человек. В результате удара ГАЗель упала на бок. В общей сложности пострадали девять человек, в том числе ребенок. Руководитель СУ СК РФ по Омской области Олег Винников должен будет представить доклад с результатами процессуальной проверки.