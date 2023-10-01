Масла, макароны и сметана. Чего еще в Омской области стали производить больше

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В Омскстате рассказали о промышленном производстве в регионе за август. Объемы выросли на 3,3% в сравнении с июлем, и на 1,9% — с аналогичным периодом прошлого года.
Больше всего увеличился выпуск транспортных средств и оборудования, прицепов и полуприцепов, готовых металлических изделий. Снижение наблюдается в производстве электрооборудования, кокса и нефтепродуктов, металлургии.
Что касается продуктов питания, в целом наблюдается сокращение показателей на 4,6%. Однако многие товары демонстрируют рост: подсолнечное и сливочное масла, макароны, сметана, молоко.
Сократились объемы сырьевого сектора, энергетики, тепло- и газоснабжения. Индекс промышленного производства за восемь месяцев 2023 года составил 105%.
Напомним, ранее мы рассказывали о наиболее выгодных отраслях экономики в Омской области, а также о ситуации на рынке труда.