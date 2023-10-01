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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

иллюстрация

Масла, макароны и сметана. Чего еще в Омской области стали производить больше

1 октября 2023, 10:09
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области стали производить в 2,4 раза больше подсолнечного масла

Промышленное производство 2023 года опережает показатели 2023 года.

В Омскстате рассказали о промышленном производстве в регионе за август. Объемы выросли на 3,3% в сравнении с июлем, и на 1,9% — с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего увеличился выпуск транспортных средств и оборудования, прицепов и полуприцепов, готовых металлических изделий. Снижение наблюдается в производстве электрооборудования, кокса и нефтепродуктов, металлургии.

Что касается продуктов питания, в целом наблюдается сокращение показателей на 4,6%. Однако многие товары демонстрируют рост: подсолнечное и сливочное масла, макароны, сметана, молоко.

Сократились объемы сырьевого сектора, энергетики, тепло- и газоснабжения. Индекс промышленного производства за восемь месяцев 2023 года составил 105%.

Напомним, ранее мы рассказывали о наиболее выгодных отраслях экономики в Омской области, а также о ситуации на рынке труда.

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#Экономика#Омск#Омская область#Омскстат#Производство#Статистика#Промышленное производство#Новости
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