Во власти цифр. Почему в Омской области безработица падает, а занятость растет

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Омскстат опубликовал данные о занятости и безработице в июне — августе 2023 года. Сразу поясним: под рабочей силой понимается трудоспособное население от 15 лет и старше.
Численность рабочей силы за указанный период составила 934,5 тысячи человек. Из них более 904 тысяч имели работу, остальные значились как безработные.
В целом уровень занятости — 60,1%, безработицы — 3,3%. Отметим, по данным на май — июль, в Омской области было на одну тысячу трудоспособных больше. Занятость — 60%, безработицы — 3,4%.
В последние месяцы мы наблюдаем тенденцию: численность рабочей силы снижается, как и безработица, при этом занятость растет.