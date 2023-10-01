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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

иллюстрация

Во власти цифр. Почему в Омской области безработица падает, а занятость растет

1 октября 2023, 06:30
Фото: Midjourney
иллюстрация

Безработица в Омске сократилась до 3,3%

Статистики представили данные за летние месяцы 2023 года.

Омскстат опубликовал данные о занятости и безработице в июне — августе 2023 года. Сразу поясним: под рабочей силой понимается трудоспособное население от 15 лет и старше.

Численность рабочей силы за указанный период составила 934,5 тысячи человек. Из них более 904 тысяч имели работу, остальные значились как безработные.

В целом уровень занятости — 60,1%, безработицы — 3,3%. Отметим, по данным на май — июль, в Омской области было на одну тысячу трудоспособных больше. Занятость — 60%, безработицы — 3,4%.

В последние месяцы мы наблюдаем тенденцию: численность рабочей силы снижается, как и безработица, при этом занятость растет.

Безработица в Омске упала до рекордно низких значений
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#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Омскстат#Статистика#Безработица#Новости#Занятость населения
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