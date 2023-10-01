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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

иллюстрация

Обработка, хранение и энергия. Названы самые прибыльные отрасли в Омской области

1 октября 2023, 07:38
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские организации понесли 6,7 млрд руб убытков

В прошлом году сумма убытков была почти вдвое меньше.

Омские статистики представили данные о финансовых итогах организаций в январе — июле этого года. Компании получили 50,8 млрд рублей. Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

378 фирм оказались рентабельны. Общая сумма прибыли — 57,5 млрд рублей. Рост показателей — около 15%. Перечень наиболее успешных отраслей региона:

  • обрабатывающие производства;
  • транспортировка и хранение;
  • обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

Работали «в минус» 138 организаций. Сумма убытков — 6,7 млрд рублей. Это почти на 46% больше прошлогодних значений. Представляем наименее выгодные сферы:

  • водоснабжение;
  • водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;
  • строительство.

Напомним, ранее мы рассказывали о ситуации на рынке труда Омской области:

Во власти цифр. Почему в Омской области безработица падает, а занятость растет
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#Экономика#Омск#Омская область#Омскстат#Статистика#Новости
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