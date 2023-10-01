Обработка, хранение и энергия. Названы самые прибыльные отрасли в Омской области

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Омские статистики представили данные о финансовых итогах организаций в январе — июле этого года. Компании получили 50,8 млрд рублей. Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
378 фирм оказались рентабельны. Общая сумма прибыли — 57,5 млрд рублей. Рост показателей — около 15%. Перечень наиболее успешных отраслей региона:
Работали «в минус» 138 организаций. Сумма убытков — 6,7 млрд рублей. Это почти на 46% больше прошлогодних значений. Представляем наименее выгодные сферы:
Напомним, ранее мы рассказывали о ситуации на рынке труда Омской области: