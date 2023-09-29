Две компании поставят в подземные переходы Омска камеры видеонаблюдения

Ранее проведение аукционов на поиск подрядчика пришлось приостановить. Представители омского УФАС внесли соответствующее требование, так как автором проектной документации являлся инженер омского ООО «Тринити Телеком». В поступившей в ведомство жалобе от ООО «Омские кабельные сети» отмечалось, что в документации странным образом фигурирует именно то оборудование, которое имеется у этой компании. По итогу антимонопольная служба не признала, что были допущены нарушения при проведении закупки.