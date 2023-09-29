Две компании поставят в подземные переходы Омска камеры видеонаблюдения

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В «Службе муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» определились с организацией, которая поставит в подземные переходы города камеры видеонаблюдения.
Для каждого объекта создавался свой контракт. Камеры в четырех подземных переходах на Любинском проспекте, у остановки «Площадь Ленина», рядом с железнодорожным вокзалом и у ТЦ «Омский» поставит ООО «Тринити Телеком». На них потратят 4,73 млн рублей.
ООО «Сибирия» займется установкой видеокамер в переходах недалеко от остановок «Дом туриста» и «Голубой огонек» на улице Чокана Валиханова. С компанией заключат контракты в размере 1,06 млн рублей и 702 тыс рублей.
Ранее проведение аукционов на поиск подрядчика пришлось приостановить. Представители омского УФАС внесли соответствующее требование, так как автором проектной документации являлся инженер омского ООО «Тринити Телеком». В поступившей в ведомство жалобе от ООО «Омские кабельные сети» отмечалось, что в документации странным образом фигурирует именно то оборудование, которое имеется у этой компании. По итогу антимонопольная служба не признала, что были допущены нарушения при проведении закупки.
Кроме того, ООО «Тринити Телеком» установит камеру в переходе у кинотеатра «Маяковский» за 2,8 млн рублей.