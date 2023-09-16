За вами следят. В подземных переходах Омска за 8 млн рублей установят камеры

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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В Омске бюджетное учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» ищет подрядчика, который установит системы видеонаблюдения в подземных переходах. Всего за оборудование камерами семи подземных переходов готовы заплатить 8,064 млн рублей.
Камеры появятся в переходе на улице Интернациональная (начальная максимальная цена контракта — 1,345 млн рублей), у остановки «Дом туриста» (1,066 млн), остановки «Площадь Ленина» (1,029 млн), остановки «Голубой огонек» (702 млн), недалеко от железнодорожного вокзала (1,345 млн), на Любинском проспекте (1,112 млн) и у КДЦ «Маяковский» (1,461 млн).
По всем лотам кроме последнего итоги собираются подвести 27 сентября. Подрядчика для установки видеонаблюдения в переходе у кинотеатра «Маяковский» определят 20 сентября. На выполнение работ после заключения контрактов у подрядчиков будет 45 дней.
Напомним, ранее камеры видеонаблюдения установили на территории двух новых объектов в Омске. Речь идет об Аллее олимпийских чемпионов и памятнике Ивану Бухгольцу.