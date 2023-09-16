За вами следят. В подземных переходах Омска за 8 млн рублей установят камеры

По всем лотам кроме последнего итоги собираются подвести 27 сентября. Подрядчика для установки видеонаблюдения в переходе у кинотеатра «Маяковский» определят 20 сентября. На выполнение работ после заключения контрактов у подрядчиков будет 45 дней.