Психоз и паника. В мэрии Омска объяснили, к чему приводит употребление конопли

Напомним, что в случае, если на дачном участке растет до десяти запрещенных растений, владельцу грозит штраф до 4 тыс рублей или арест до 15 суток. Если «запрещенки» оказалось больше, то можно стать фигурантом уголовного дела по ст. 228 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.