Психоз и паника. В мэрии Омска объяснили, к чему приводит употребление конопли

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
В администрации Омска рассказали о том, как в городе идет борьба с дикорастущей коноплей. В рамках последнего рейда представители департамента общественной безопасности и дружинники уничтожали растения в Центральном округе.
Заросли образовались на перекрестке Челюскинцев и 9-й Ремесленной. Конопля заняла достаточно большую площадь — больше 250 кв м. Помимо скоса травы дружинники проводят беседы с местными жителями по поводу того, насколько опасно употребление наркотического растения.
«Употребление конопли может влиять на абстрактное мышление и память, вызывать состояние паники, беспокойства и токсического психоза», — отметили в пресс-центре администрации Омска.
Активисты также просят горожан уничтожать коноплю собственными силами, не допуская ее распространения. Однако кто-то напротив целенаправленно выращивает это растение. Так, в Любинском районе двое молодых сельчан, охранявшие здания бывшего молокозавода, посеяли наркоурожай на территории объекта.
Напомним, что в случае, если на дачном участке растет до десяти запрещенных растений, владельцу грозит штраф до 4 тыс рублей или арест до 15 суток. Если «запрещенки» оказалось больше, то можно стать фигурантом уголовного дела по ст. 228 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.