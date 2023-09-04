Осталось семь дней. В Омске прекращают работу прогулочные теплоходы

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В Омске на этой неделе планируется последний рейс прогулочного теплохода. Примерно 10 сентября поездки на водном транспорте прекратятся. В паблике «Омский теплоход» уточняется, что дачные теплоходы при этом продолжают работу.
В сентябре они курсируют по средам, субботам и воскресеньям. По пятницам отправляться до дач по воде будет невозможно. В октябре останется всего два рейса — в субботу и воскресенье. Дачные теплоходы закончат работу 15 октября.
Также у омичей будет возможность отправиться в последний туристический рейс из Омска в Большеречье. Он запланирован на 26 сентября. Теплоход вернет пассажиров в город на следующий день, 27 сентября.