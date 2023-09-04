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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

иллюстрация

Осталось семь дней. В Омске прекращают работу прогулочные теплоходы

4 сентября 2023, 06:37
Фото: Город55
иллюстрация

На этой недели из-за холодов в Омске перестанут работать прогулочные теплоходы

При этом дачные маршруты еще будут курсировать до середины октября.

В Омске на этой неделе планируется последний рейс прогулочного теплохода. Примерно 10 сентября поездки на водном транспорте прекратятся. В паблике «Омский теплоход» уточняется, что дачные теплоходы при этом продолжают работу.

В сентябре они курсируют по средам, субботам и воскресеньям. По пятницам отправляться до дач по воде будет невозможно. В октябре останется всего два рейса — в субботу и воскресенье. Дачные теплоходы закончат работу 15 октября.

Также у омичей будет возможность отправиться в последний туристический рейс из Омска в Большеречье. Он запланирован на 26 сентября. Теплоход вернет пассажиров в город на следующий день, 27 сентября.

Омские теплоходы в 2023 году перевезли около 12 тысяч человек
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#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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