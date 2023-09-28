Омск ждут массовые отключения холодной воды. Рассказываем, когда и где это произойдет

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Омичей предупредили об отключениях холодной воды. На сайте «Росводоканала» сообщили, что на участках пройдут ремонтные работы на водопроводе.
В следующую среду, 4 октября, воды не будет с 10:00 до 23:00 по следующим адресам:
Ул. Ленина, 50, 48, 46, 47, 53, 51, 53/1, 44, 49, 45, 43, 27, 25а, 41а, 39, 33, 31, 28, 40, 30, 26, 24, 42, 36, 34, 28;
Ул. Пр. Маркса, 4а, 4б, 4в, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12 а, 10 а, 10 б, 17;
Ул. Театральная, 3, 4, 7;
Ул. Маяковского, 11/13;
Ул. Комиссаровская, 18, 19, 17, 15, 13, 11, 2;
Ул. Степана Разина, 3;
Ул. Ч. Валиханова, 8, 10, 11, 6к1;
Ул. Красных Орлов, 8;
Ул. Короленко, 8, 10, 2;
Ул. Чкалова, 8, 3;
Ул. Съездовская, 2, 4;
Ул. 8 Марта, 2, 4;
Ул. Ильинская, 17;
Ул. Ир. Набережная, 9.
На улице Ленина, 33 установят машину с питьевой водой.
5 октября с 10:00 до 20:00 воду отключат на двух участках.
Ул. 27-я Линия, 45, 47, 43а, 43, 47б, 47а, 47в, 47г;
Ул. Масленникова, 237, 237а, 235а, 241, 239;
Ул. Н. Кузнецова, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 10, 12;
Ул. 20 лет РККА, 270, 272, 272а;
Ул. Дементьева, 21, 21/1, 21б, 21в, 21А;
Ул. Пархоменко, 1А.
Для жителей на улице Кузнецова, 6 с 10 часов будет стоять машина с водой.
Также в этот день под отключение попадут следующие дома:
Ул. А. Королева, 14б, 14/3, 14а, 12б;
Ул. Волкова, 9а, 5а, 5б.
Ранее Город55 рассказал, что в Омске стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло дают в школы, детсады и больницы.