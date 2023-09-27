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Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

иллюстрация

Мэр Шелест рассказал, сколько домов в Омске уже обеспечили теплом

27 сентября 2023, 04:36
Фото: Город55
иллюстрация
В первую очередь отопление дают в школы и детсады.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, сколько городских объектов было подключено к теплу. Отопительный сезон стартовал вчера, 26 сентября.

По данным на утро 27 сентября, отопление дали в 107 образовательных заведений, 95 медицинских учреждений, семь объектов культуры, а также в восемь спортивных организаций.

Тепло также постепенно появляется в жилых домах. В скором времени оно должно дойти до 840 зданий. Как отметил градоначальник, отопление включают в штатном режиме. В последнюю очередь тепло дадут в коммерческие здания и офисы.

Ранее в администрации Омска сообщали, что на прогрев батарей понадобится порядка двух недель, отопление невозможно включить мгновенно.

Дождались. В омских садиках, школах и больницах начали включать отопление
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#Общество#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Новости#Сергей Шелест#Алина Ясинская
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