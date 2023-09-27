Мэр Шелест рассказал, сколько домов в Омске уже обеспечили теплом

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:41
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, сколько городских объектов было подключено к теплу. Отопительный сезон стартовал вчера, 26 сентября.
По данным на утро 27 сентября, отопление дали в 107 образовательных заведений, 95 медицинских учреждений, семь объектов культуры, а также в восемь спортивных организаций.
Тепло также постепенно появляется в жилых домах. В скором времени оно должно дойти до 840 зданий. Как отметил градоначальник, отопление включают в штатном режиме. В последнюю очередь тепло дадут в коммерческие здания и офисы.
Ранее в администрации Омска сообщали, что на прогрев батарей понадобится порядка двух недель, отопление невозможно включить мгновенно.