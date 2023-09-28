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Published Сегодня, 07:03

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Нет времени погружаться. В Омске новый владелец продает «Дары Востока» за 9 миллионов

28 сентября 2023, 07:03
Фото: 1MI
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В Омске сеть магазинов «Дары Востока» подешевела до 9 млн рублей

В городе сейчас работают пять розничных магазинов.

В Омске за месяц сеть розничных магазинов сувениров и предметов интерьера «Дары Востока» подешевела в два раза: с 19 млн до 9 млн рублей. За такую сумму продают пять розничных магазинов, которые расположены в торговых центрах «Маяк Молл», «Континент», «Мега», «Триумф» (на Березовского) и в жилом доме на проспекте Карла Маркса, 84, а также действующий сайт с продажами на маркетплейсах, товарные остатки и торговое оборудование.

Фото: Скриншот сайта Авито

На этот раз в объявлении указали и причину, по которой решили продать «Дары Востока». Дело в том, что в компании 28 августа сменился собственник. Учредителем вместо Евгения Рыжова стал его сын Андрей, но у него нет времени погружаться в новое бизнес-направление.

«Новый собственник (наследник) фактически не жил в Омске, живет в Москве, успешно развивает свой бизнес и не имеет возможности и времени погружаться в новое направление», — говорится в объявлении.

Несмотря на снижение цены за месяц в два раза, собственник готового бизнеса готов к торгу.

Напомним, что компания «Дары Востока» работает около 15 лет. Среди плюсов указаны подготовленный штат сотрудников, многие из которых работают в компании несколько лет, налаженная работа с поставщиками и производителями продукции. Также покупателю бизнеса обещают высокую рентабельность (62%) и поддержку на первых этапах работы.

В прошлом году выручка «Даров Востока» составила 42,1 млн рублей, чистая прибыль уменьшилась на 51% до 4,2 млн рублей. Андрею Рыжову, который стал владельцем бизнеса в августе 2023-го, принадлежат московские компании «Вкусно», «Кембридж», «Оксбридж», «Дарвин» и омское полиграфическое предприятие «Полис».

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#Общество#Бизнес#Омск#Продажа#Магазин#Новости#Объявление#Юлия Истомина
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