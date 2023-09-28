Нет времени погружаться. В Омске новый владелец продает «Дары Востока» за 9 миллионов

В Омске за месяц сеть розничных магазинов сувениров и предметов интерьера «Дары Востока» подешевела в два раза: с 19 млн до 9 млн рублей. За такую сумму продают пять розничных магазинов, которые расположены в торговых центрах «Маяк Молл», «Континент», «Мега», «Триумф» (на Березовского) и в жилом доме на проспекте Карла Маркса, 84, а также действующий сайт с продажами на маркетплейсах, товарные остатки и торговое оборудование.