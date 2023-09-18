С клиентами и поставщиками. В Омске за 100 млн продают бизнес по переработке зерна

Ранее Город55 сообщал, что в Омске в микрорайоне «Серебряный берег» выставили на продажу сразу три ресторана. Все они занимают помещения цокольного этажа в жилом доме по улице Красный Путь. Готовый бизнес оценили в 1,5 млн рублей.