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В Омске за 100 млн выставили на продажу производство по переработке зерна

С клиентами и поставщиками. В Омске за 100 млн продают бизнес по переработке зерна

18 сентября 2023, 08:06

В Омске за 100 млн выставили на продажу производство по переработке зерна

У предприятия в собственности два земельных участка, необходимая техника и железнодорожный тупик.

В Омске за 100 млн рублей выставили на продажу бизнес по переработке зерна и производству круп. Предприятие находится на улице 3-я Молодежная.

В лот входят 2 участка, площадью больше 3 тысяч квадратных метров каждый, производственные и административные помещения, склады для готовой продукции, автомобильные весы, трактор, погрузчики и прочая техника, собственный железнодорожный тупик.

«Используемое оборудование позволяет за одну смену произвести продукции свыше 30 000 кг. Есть фасовочная линия для более мелкой упаковки (брикеты). Возможность отгрузки в другие города и регионы, используя разные способы доставки: машинами, фурами, железнодорожным транспортом. Собственный ж/д тупик позволяет принимать и отправлять по несколько вагонов ежедневно напрямую со склада», — говорится в объявлении.

Собственник утверждает, что бизнес окупится за 5-6 лет. Компанию продают с наработанной базой клиентов и поставщиков.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске в микрорайоне «Серебряный берег» выставили на продажу сразу три ресторана. Все они занимают помещения цокольного этажа в жилом доме по улице Красный Путь. Готовый бизнес оценили в 1,5 млн рублей.

В Омске в микрорайоне «Серебряный берег» за 1,5 млн продают сразу три ресторана
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#Бизнес#Омск#Омская область#Зерно#Техника#Готовый бизнес#Евгений Игишев#Продажа бизнеса#Крупа#Цех
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