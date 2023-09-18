С клиентами и поставщиками. В Омске за 100 млн продают бизнес по переработке зерна

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В Омске за 100 млн рублей выставили на продажу бизнес по переработке зерна и производству круп. Предприятие находится на улице 3-я Молодежная.
В лот входят 2 участка, площадью больше 3 тысяч квадратных метров каждый, производственные и административные помещения, склады для готовой продукции, автомобильные весы, трактор, погрузчики и прочая техника, собственный железнодорожный тупик.
«Используемое оборудование позволяет за одну смену произвести продукции свыше 30 000 кг. Есть фасовочная линия для более мелкой упаковки (брикеты). Возможность отгрузки в другие города и регионы, используя разные способы доставки: машинами, фурами, железнодорожным транспортом. Собственный ж/д тупик позволяет принимать и отправлять по несколько вагонов ежедневно напрямую со склада», — говорится в объявлении.
Собственник утверждает, что бизнес окупится за 5-6 лет. Компанию продают с наработанной базой клиентов и поставщиков.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске в микрорайоне «Серебряный берег» выставили на продажу сразу три ресторана. Все они занимают помещения цокольного этажа в жилом доме по улице Красный Путь. Готовый бизнес оценили в 1,5 млн рублей.