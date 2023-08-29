В Омске за 19 млн рублей продают магазин необычных подарков «Дары Востока»

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В Омске выставили на продажу сеть розничных магазинов сувениров и предметов интерьера «Дары Востока». За действующий бизнес рассчитывают получить 19 млн рублей.
Новый владелец получит пять розничных магазинов, действующий сайт с продажами на маркетплейсах, товарные остатки и торговое оборудование. Магазины под этой торговой маркой находятся в торговых центрах «Маяк Молл», «Континент», «Мега», «Триумф» (на Березовского) и в жилом доме на проспекте Карла Маркса, 84.
«Пятнадцать лет работы на рынке обеспечили узнаваемость бренда, сформирована большая ЦА, что позволяет бизнесу успешно работать. Быстрая окупаемость за счет высокой рентабельности бизнеса. Отлично отлажена работа с поставщиками и производителями продукции», — говорится в объявлении.
Продавец также предлагает сопровождение и поддержку на первых этапах работы.
Отметим, что ООО «Дары Востока» зарегистрировали в Омске в 2010 году. 28 августа 2023 года в компании сменился учредитель: на смену Евгению Рыжову пришел Андрей Рыжов. Ранее — в апреле этого года — Евгений Рыжов также оставил должность директора организации. По итогам прошлого года выручка ООО «Дары Востока» снизилась на 14% до 42,1 млн рублей. Чистая прибыль сократилась на 51% и составила 4,2 млн рублей.
Нынешнему владельцу «Даров Востока» Андрей Рыжову также принадлежат компании «Вкусно» (Москва), «Кембридж» (Москва), «Оксбридж» (Москва), полиграфическое предприятие «Полис» (Омск) и «Дарвин» (Москва).