В Омске за 19 млн рублей продают магазин необычных подарков «Дары Востока»

Отметим, что ООО «Дары Востока» зарегистрировали в Омске в 2010 году. 28 августа 2023 года в компании сменился учредитель: на смену Евгению Рыжову пришел Андрей Рыжов. Ранее — в апреле этого года — Евгений Рыжов также оставил должность директора организации. По итогам прошлого года выручка ООО «Дары Востока» снизилась на 14% до 42,1 млн рублей. Чистая прибыль сократилась на 51% и составила 4,2 млн рублей.