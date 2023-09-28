«Как сельди в банке». В Омске из-за нехватки водителей стали реже ездить маршрутки

В комментариях под этим постом от жителей областного центра также появилась информация и о других направлениях. Стали реже ездить, по наблюдениям омичей, маршрутки № 568, 418, 550, 69 и 359. В пресс-центре мэрии ответили, что перевозчиков попросили тщательнее контролировать выпуск подвижного состава на линию.