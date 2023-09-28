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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:23

иллюстрация

«Как сельди в банке». В Омске из-за нехватки водителей стали реже ездить маршрутки

28 сентября 2023, 08:20
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске из-за нехватки водителей стали реже ездить маршрутные такси

Пассажиры недовольны работой шести маршруток.

В паблике «Омск ВК» появились массовые жалобы на работу общественного транспорта. Как отметили горожане, проблемы есть с маршрутным такси № 399.

«Почему единиц транспорта стало меньше в два, а то и в три раза? Люди забиваются [в салон] как сельди в банке уже на первых остановках после конечной. Дальше водители просто не останавливаются, так как места нет. Скоро холода и морозы. Как уезжать-то в итоге?!», — задаются вопросом омичи.

Как сообщили в администрации Омска, на маршруте не хватает водителей. В связи с этим увеличены интервалы движения.

В комментариях под этим постом от жителей областного центра также появилась информация и о других направлениях. Стали реже ездить, по наблюдениям омичей, маршрутки № 568, 418, 550, 69 и 359. В пресс-центре мэрии ответили, что перевозчиков попросили тщательнее контролировать выпуск подвижного состава на линию.

Ранее Город55 писал о сокращении графика работы садовых маршрутов. С 1 октября будут внесены изменения в схему движения автобусов.

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#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Алина Ясинская
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