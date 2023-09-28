«Как сельди в банке». В Омске из-за нехватки водителей стали реже ездить маршрутки

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В паблике «Омск ВК» появились массовые жалобы на работу общественного транспорта. Как отметили горожане, проблемы есть с маршрутным такси № 399.
«Почему единиц транспорта стало меньше в два, а то и в три раза? Люди забиваются [в салон] как сельди в банке уже на первых остановках после конечной. Дальше водители просто не останавливаются, так как места нет. Скоро холода и морозы. Как уезжать-то в итоге?!», — задаются вопросом омичи.
Как сообщили в администрации Омска, на маршруте не хватает водителей. В связи с этим увеличены интервалы движения.
В комментариях под этим постом от жителей областного центра также появилась информация и о других направлениях. Стали реже ездить, по наблюдениям омичей, маршрутки № 568, 418, 550, 69 и 359. В пресс-центре мэрии ответили, что перевозчиков попросили тщательнее контролировать выпуск подвижного состава на линию.
Ранее Город55 писал о сокращении графика работы садовых маршрутов. С 1 октября будут внесены изменения в схему движения автобусов.