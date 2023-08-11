Решил прокатиться. Омич от скуки угнал маршрутку и попал в ДТП

Оперативники выяснили, что маршрутку угнал 31-летний племянник потерпевшего, с которым они проживают в одной квартире. Мужчине ночью стало скучно, и пока дядя спал, он взял ключи от машины и поехал в магазин. Когда подозреваемый вернулся во двор, то не рассчитал расстояние до припаркованного соседнего автомобиля и врезался в него.