Решил прокатиться. Омич от скуки угнал маршрутку и попал в ДТП

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В полицию с заявлением об угоне обратился 38-летний водитель пассажирской «ГАЗели». Омич рассказал, что вечером оставил маршрутку во дворе дома на улице Нефтезаводской, а утром автомобиль стоял уже в другом месте. Рядом с «ГАЗелью» находилась также побитая «Лада Гранта», владелец которой высказал претензии по поводу совершенного ДТП.
Оперативники выяснили, что маршрутку угнал 31-летний племянник потерпевшего, с которым они проживают в одной квартире. Мужчине ночью стало скучно, и пока дядя спал, он взял ключи от машины и поехал в магазин. Когда подозреваемый вернулся во двор, то не рассчитал расстояние до припаркованного соседнего автомобиля и врезался в него.
Племянник ранее был судим за кражи. Водительских прав у нарушителя не было. В Госавтоинспекции на мужчину составили протокол за оставление места ДТП. Следователи завели на омича уголовное дело за угон. Ему может грозить до 5 лет колонии.
Потерпевший оценил сумму ущерба в 400 тысяч рублей.