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Решил прокатиться. Омич от скуки угнал маршрутку и попал в ДТП

11 августа 2023, 07:40
Фото: 1MI
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Житель Омска от скуки решил угнать маршрутное такси у своего дяди

На нарушителя завели уголовное дело и составили административные протоколы.

В полицию с заявлением об угоне обратился 38-летний водитель пассажирской «ГАЗели». Омич рассказал, что вечером оставил маршрутку во дворе дома на улице Нефтезаводской, а утром автомобиль стоял уже в другом месте. Рядом с «ГАЗелью» находилась также побитая «Лада Гранта», владелец которой высказал претензии по поводу совершенного ДТП.

Оперативники выяснили, что маршрутку угнал 31-летний племянник потерпевшего, с которым они проживают в одной квартире. Мужчине ночью стало скучно, и пока дядя спал, он взял ключи от машины и поехал в магазин. Когда подозреваемый вернулся во двор, то не рассчитал расстояние до припаркованного соседнего автомобиля и врезался в него.

Племянник ранее был судим за кражи. Водительских прав у нарушителя не было. В Госавтоинспекции на мужчину составили протокол за оставление места ДТП. Следователи завели на омича уголовное дело за угон. Ему может грозить до 5 лет колонии.

Потерпевший оценил сумму ущерба в 400 тысяч рублей.

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#Евгений Игишев#Омск#ДТП#Угон#Угон автомобиля#Авария#Полиция#ДПС#Общество#Происшествия#Омская область
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