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Виталий Хоценко побывал в Омском научно-исследовательском институте приборостроения

Виталий Хоценко побывал в Омском научно-исследовательском институте приборостроения

27 сентября 2023, 09:40
Фото: Правительство Омской области
Во время визита губернатор пообщался с гендиректором предприятия и обсудил с ним дальнейшее развитие АО «ОНИИП».

АО «ОНИИП» специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании аппаратуры и комплексов радиосвязи.

Экскурсию по институту Виталию Хоценко провел генеральный директор АО «ОНИИП» Владимир Березовский. Он продемонстрировал губернатору возможности института на примере научно-технического комплекса микроэлектроники, а также показал действующий на базе НИИ центр разработки радиоэлектронных компонентов класса «система на кристалле».

«Предприятие очень разнонаправленное: делает технику различного назначения, гражданскую продукцию. ОНИИП растёт по всем основным показателям. Это стабильно работающее предприятие, которое чётко видит свои перспективы минимум на 5 лет вперёд. Будем содействовать тому, чтобы предприятие крепло, развивалось и росло дальше», — отметил Хоценко.

На предприятии также успешно действует система наставничества, проводится профориентационная работа со школьниками. Старшеклассники, решившие связать своё будущее с Омским НИИ, имеют возможность поступить в университет по целевому направлению от предприятия.

«Мы делаем ставку на молодёжь. Сегодня мы проводим заседание Ассоциации промышленников и один из главных вопросов повестки — работа с молодёжью. Ей нужно заниматься, протягивать свою руку», — рассказал Владимир Березовский.
Хоценко побывал на открытии проекта «Взлетная полоса для молодых профессионалов»
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#Наука#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Исследования#Институт#Анастасия Баянова#Исследовательский институт
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