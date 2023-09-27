Виталий Хоценко побывал в Омском научно-исследовательском институте приборостроения

Экскурсию по институту Виталию Хоценко провел генеральный директор АО «ОНИИП» Владимир Березовский. Он продемонстрировал губернатору возможности института на примере научно-технического комплекса микроэлектроники, а также показал действующий на базе НИИ центр разработки радиоэлектронных компонентов класса «система на кристалле».