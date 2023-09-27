Виталий Хоценко побывал в Омском научно-исследовательском институте приборостроения

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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АО «ОНИИП» специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании аппаратуры и комплексов радиосвязи.
Экскурсию по институту Виталию Хоценко провел генеральный директор АО «ОНИИП» Владимир Березовский. Он продемонстрировал губернатору возможности института на примере научно-технического комплекса микроэлектроники, а также показал действующий на базе НИИ центр разработки радиоэлектронных компонентов класса «система на кристалле».
«Предприятие очень разнонаправленное: делает технику различного назначения, гражданскую продукцию. ОНИИП растёт по всем основным показателям. Это стабильно работающее предприятие, которое чётко видит свои перспективы минимум на 5 лет вперёд. Будем содействовать тому, чтобы предприятие крепло, развивалось и росло дальше», — отметил Хоценко.
На предприятии также успешно действует система наставничества, проводится профориентационная работа со школьниками. Старшеклассники, решившие связать своё будущее с Омским НИИ, имеют возможность поступить в университет по целевому направлению от предприятия.
«Мы делаем ставку на молодёжь. Сегодня мы проводим заседание Ассоциации промышленников и один из главных вопросов повестки — работа с молодёжью. Ей нужно заниматься, протягивать свою руку», — рассказал Владимир Березовский.