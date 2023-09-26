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Хоценко побывал на открытии проекта «Взлетная полоса для молодых профессионалов»

Хоценко побывал на открытии проекта «Взлетная полоса для молодых профессионалов»

26 сентября 2023, 11:10
Фото: Правительство Омской области
Цель проекта — повышение уровня подготовки кадрового потенциала для промышленных предприятий.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в открытии федерального проекта «Взлетная полоса для молодых профессионалов».

Проект ориентирован на студентов, которые учатся на последних курсах экономических и технических специальностей. Его цель заключается в подготовке будущих сотрудников для промышленных предприятий.

Виталий Хоценко стоял у истоков «Взлетной полосы для молодых профессионалов» три года назад, когда проект начинал свою работу.

В этом году Омская область также присоединилась к проекту. Выпускники и старшекурсники ОмГТУ, ОмГУПС, СибАДИ и ОмГУ им Ф. М. Достоевского получат возможность стажировок и трудоустройства на промышленных предприятиях региона.

«Это хороший проект, потому что направлен на молодежь: на тех, кто инициативен, кто хочет достигать в жизни вершин успеха, карьеры, на тех, у кого есть мотивация. Мы сегодня максимально сфокусированы на том, чтобы приглашать молодежь на работу в органы власти, здравоохранение, образование, промышленность», — отметил Виталий Хоценко.

В анкетировании проекта уже поучаствовали больше 2 тысяч омских студентов. В очных мероприятиях продолжат работу 400 человек — по 100 от каждого вуза.

Партнерами проекта выступают АО «Высокие Технологии», АО «ОДК — Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова», ПАО «ОДК-Сатурн» — ОМКБ», Омский научно-исследовательский институт приборостроения, ООО «Полиом», ЦКБА, Омский электромеханический завод, филиал ООО «Газпромнефть — СМ» Омский завод смазочных материалов.

#Общество#Омск#Омская область#Выпускники#Студенты#Трудоустройство#Евгений Игишев#Губернатор Омской области
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