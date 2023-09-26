Хоценко побывал на открытии проекта «Взлетная полоса для молодых профессионалов»

В этом году Омская область также присоединилась к проекту. Выпускники и старшекурсники ОмГТУ, ОмГУПС, СибАДИ и ОмГУ им Ф. М. Достоевского получат возможность стажировок и трудоустройства на промышленных предприятиях региона.