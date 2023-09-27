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Posted Сегодня, 02:38

Published Сегодня, 02:38

Modified Сегодня, 02:41

Updated Сегодня, 02:41

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В Омской области ввели режим «черного неба» первой степени опасности

27 сентября 2023, 02:38
Фото: Город55
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Синоптики рассказали, когда воздух станет чище.

В Обь-Иртышском УГМС сообщили о режиме неблагоприятных метеоусловий. Он начался с 22 часов вчерашнего дня. По оценкам специалистов, вредные примеси будут оседать в атмосферном воздухе до 10 часов 27 сентября.

Безветренная погода установилась, как в областном центре, так и за его пределами. Степень опасности режима НМУ — первая.

Отметим, что, по данным министерства природных ресурсов и экологии Омской области, в городе 25 сентября было превышение ПДК одного из вредных веществ. Автоматизированный пост зарегистрировал это на улице Заслонова (Ленинский округ). Также жалобы поступали от жителей Левобережья и Нефтяников, но там эколаборатория не обнаружила нарушений.

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#Экология#Омск#Омская область#Выбросы#Новости#Вредные вещества#Алина Ясинская
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