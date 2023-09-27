В Омской области ввели режим «черного неба» первой степени опасности

Отметим, что, по данным министерства природных ресурсов и экологии Омской области, в городе 25 сентября было превышение ПДК одного из вредных веществ. Автоматизированный пост зарегистрировал это на улице Заслонова (Ленинский округ). Также жалобы поступали от жителей Левобережья и Нефтяников, но там эколаборатория не обнаружила нарушений.