В Омской области ввели режим «черного неба» первой степени опасности

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В Обь-Иртышском УГМС сообщили о режиме неблагоприятных метеоусловий. Он начался с 22 часов вчерашнего дня. По оценкам специалистов, вредные примеси будут оседать в атмосферном воздухе до 10 часов 27 сентября.
Безветренная погода установилась, как в областном центре, так и за его пределами. Степень опасности режима НМУ — первая.
Отметим, что, по данным министерства природных ресурсов и экологии Омской области, в городе 25 сентября было превышение ПДК одного из вредных веществ. Автоматизированный пост зарегистрировал это на улице Заслонова (Ленинский округ). Также жалобы поступали от жителей Левобережья и Нефтяников, но там эколаборатория не обнаружила нарушений.