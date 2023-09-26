Вечеринка продолжается. В минприроды заявили о новых выбросах в черте Омска

Другие посты не фиксировали каких-либо превышений. По данным Обь-Иртышского УГМС, со вчерашнего дня в Омске действует режим неблагоприятных метеоусловий. Степень опасности — первая. Синоптики спрогнозировали, что ситуация улучшится к 10 часам утра сегодняшнего дня, однако пока что на момент публикации сообщений о прекращении режима НМУ не поступало.