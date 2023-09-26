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Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

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Updated Сегодня, 04:55

иллюстрация

Вечеринка продолжается. В минприроды заявили о новых выбросах в черте Омска

26 сентября 2023, 04:49
Фото: Город55
иллюстрация

В минприроды заявили о новых выбросах в черте Омска

На территории региона действует режим неблагоприятных метеоусловий.

В региональном минприроды сообщили об итогах выездов передвижной эколаборатории. Специалисты работали в Кировском и Советском округах. Поводом для этого послужили массовые жалобы омичей.

По данным ведомства, пробы воздуха на улицах Ватутина, 11Б и 50 лет Профсоюзов, 87 оказались чистыми, превышений ПДК не обнаружено. Вместе с тем автоматизированный пост, расположенный на улице Заслонова, зарегистрировал превышение ПДК частиц РМ2,5. Максимальная концентрация составила 1,13 ПДК вчера, 25 сентября, с 20:40 до 21:40.

Другие посты не фиксировали каких-либо превышений. По данным Обь-Иртышского УГМС, со вчерашнего дня в Омске действует режим неблагоприятных метеоусловий. Степень опасности — первая. Синоптики спрогнозировали, что ситуация улучшится к 10 часам утра сегодняшнего дня, однако пока что на момент публикации сообщений о прекращении режима НМУ не поступало.

«Сегодня рано проснувшись на работу, я с радостью открыла окно, впустив струю свежего воздуха. Комнату моментально наполнил пьянящий запах то ли газа, то ли ацетона. Ммм! Как же чудесно! Еле сдерживая рвотные позывы, я с радостью побежала в ванную. Прекрасная кардионагрузка с утра», — с сарказмом написала жительница областного центра в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“».

По информации профильного ведомства, сегодня, 26 сентября, ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Ранее Город55 писал о чрезмерных объемах сероводорода и метантиолов на Лукашевича и проспекте Мира.

Выбросы были. В минприроды подтвердили опасения омичей
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#Омск#Омская область#Выбросы#Минприроды#Новости#Превышение ПДК#Вредные вещества#Алина Ясинская
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