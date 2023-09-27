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Супругам умерших омских чиновников выдадут матпомощь в виде двух окладов

Супругам умерших омских чиновников выдадут матпомощь в виде двух окладов

27 сентября 2023, 06:26
Фото: Город55
Депутаты Горсовета внесли поправки в решение о денежном вознаграждении муниципальных служащих.

В Омске супругам или близким родственникам умерших чиновников выплатят два оклада ушедшего из жизни госслужащего. Депутаты Горсовета сегодня, 27 сентября, внесли соответствующие поправки в решение «О денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности, и денежном содержании муниципальных служащих города Омска».

«B случае смерти муниципального служащего материальная помощь на оплату отдыха и лечения (в размере двух должностных окладов один раз в календарном году), не полученная им в год смерти, включается в денежное содержание за последний месяц работы муниципального служащего до даты его смерти и выплачивается супругу (супруге) или близким родственникам муниципального служащего», — говорится в тексте пояснительной записки.

Ранее стало известно, что на содержание чиновников и депутатов Омского муниципалитета в 2023 году планируется потрать 1 млрд 709 млн рублей. Это на 200 млн больше, чем в 2022 году.

На омских чиновников и депутатов потратят на 200 млн больше, чем год назад
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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Депутаты#Зарплата#Чиновники#Деньги#Супруги#Евгений Игишев
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