На омских чиновников и депутатов потратят на 200 млн больше, чем год назад

Расходы по районам области тоже увеличились. На Омский район потратят 127 млн против 116 год назад, на Тарский — 78 (в 2022 — 71), на Исилькульский — 72 (было 65). Самый малозатратный Большеуковский район в этом году освоит 39 млн, тогда как в 2022 году на него потратили только 35 млн рублей.