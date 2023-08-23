На омских чиновников и депутатов потратят на 200 млн больше, чем год назад

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Стало известно, сколько денег в текущем году планируется потратить на содержание чиновников и депутатов Омского муниципалитета. Цифры появились в официальном СМИ областных властей «Омский вестник».
Из таблицы под названием «Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Омской области на 2023 год» следует, что на омских чиновников и депутатов планируется потрать 1 млрд 709 млн рублей. Это на 200 млн больше, чем в 2022 году.
Расходы по районам области тоже увеличились. На Омский район потратят 127 млн против 116 год назад, на Тарский — 78 (в 2022 — 71), на Исилькульский — 72 (было 65). Самый малозатратный Большеуковский район в этом году освоит 39 млн, тогда как в 2022 году на него потратили только 35 млн рублей.
Стоит отметить, что по данным недавнего опроса депутаты и чиновники — это те две профессии, которые омичи считают наиболее переоцененными. Тем не менее зарплаты этим категориям регулярно повышают: например, с 1 марта текущего года введена ежемесячная надбавка к окладу, которая может составлять до 128%.