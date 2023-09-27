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На тело мужчины наткнулись случайные прохожие

Сезон продолжается. На берегу у Омской крепости нашли тело утонувшего мужчины

27 сентября 2023, 06:24
Фото: Город55
На тело мужчины наткнулись случайные прохожие

В центре Омска на берег Иртыша вынесло тело неизвестного мужчины

Личность погибшего пока не установлена, никаких документов при нем не оказалось.

В Омске силовики устанавливают личность неизвестного мужчины, тело которого нашли на берегу Иртыша в центре города.

«Во вторник, 26 сентября, около 12:31 на берегу Иртыша возле Омской крепости напротив здания по улице Таубе, 5 очевидцы наткнулись на тело мужчины», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Прибывший судмедэксперт предварительно установил, что смерть мужчины наступила из-за утопления. Никаких документов или телефона у погибшего при себе не оказалось, на вид ему око 50-60 лет.

Сейчас тело неизвестного находится в морге для определения истинной причины смерти.

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