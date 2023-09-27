Сезон продолжается. На берегу у Омской крепости нашли тело утонувшего мужчины

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В Омске силовики устанавливают личность неизвестного мужчины, тело которого нашли на берегу Иртыша в центре города.
«Во вторник, 26 сентября, около 12:31 на берегу Иртыша возле Омской крепости напротив здания по улице Таубе, 5 очевидцы наткнулись на тело мужчины», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Прибывший судмедэксперт предварительно установил, что смерть мужчины наступила из-за утопления. Никаких документов или телефона у погибшего при себе не оказалось, на вид ему око 50-60 лет.
Сейчас тело неизвестного находится в морге для определения истинной причины смерти.