В Омске 77-летняя пенсионерка выпала из окна своей квартиры

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
В Омске силовики разбираются во всех нюансах несчастного случая, в котором погибла 77-летняя пенсионерка.
Еще днем 20 сентября у дома по проспекту Карла Маркса, 60А очевидцы увидели лежащее на земле тело пожилой женщины.
«Прибывшие по вызову силовики и эксперты определили, что смерть пенсионерки наступила от травм, полученных при падении с высоты. При этом каких-либо признаков насильственной смерти на теле не обнаружено», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Предварительная проверка показала, что погибшая проживала в этом же доме и в тот день выпала из окна своей квартиры на 5 этаже.
Добавим, что через пару дней практически аналогичный случай произошел в доме на улице 10 лет Октября.