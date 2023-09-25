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По факту этой гибели проводится проверка

В Омске 77-летняя пенсионерка выпала из окна своей квартиры

25 сентября 2023, 06:56
Фото: 1MI
По факту этой гибели проводится проверка
От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

В Омске силовики разбираются во всех нюансах несчастного случая, в котором погибла 77-летняя пенсионерка.

Еще днем 20 сентября у дома по проспекту Карла Маркса, 60А очевидцы увидели лежащее на земле тело пожилой женщины.

«Прибывшие по вызову силовики и эксперты определили, что смерть пенсионерки наступила от травм, полученных при падении с высоты. При этом каких-либо признаков насильственной смерти на теле не обнаружено», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Предварительная проверка показала, что погибшая проживала в этом же доме и в тот день выпала из окна своей квартиры на 5 этаже.

Добавим, что через пару дней практически аналогичный случай произошел в доме на улице 10 лет Октября.

Сидела на окне. Подробности гибели омской пенсионерки на улице 10 лет Октября
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