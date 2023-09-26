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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

иллюстрация

Последняя остановка. В Омске поезд насмерть сбил молодого мужчину

26 сентября 2023, 04:25
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске поезд насмерть сбил молодого мужчину

Прокуратура обратила внимание на этот инцидент.

Вчера утром, 25 сентября, в Ленинском округе случилась трагедия на железной дороге. Примерно в 10 часов между станциями Карбышево-1 и Московка ЗСЖД погиб мужчина 1989 года рождения.

Его сбил проходящий поезд. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили о проверке, организованной по факту произошедшего. Все обстоятельства инцидента будут известны позднее. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить, насколько была обеспечена безопасность движения на железнодорожном транспорте.

Отметим, что трагедии на железной дороге при участии пешеходов нередки. Ранее Город55 писал о пассажире поезда, который дольше положенного прогулял на стоянке. Мужчина решил забраться в движущийся поезд, запрыгнув на подножку.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Проверка прокуратуры#Транспортная прокуратура#Алина Ясинская#Сбил поезд
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