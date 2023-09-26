Последняя остановка. В Омске поезд насмерть сбил молодого мужчину

Его сбил проходящий поезд. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили о проверке, организованной по факту произошедшего. Все обстоятельства инцидента будут известны позднее. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить, насколько была обеспечена безопасность движения на железнодорожном транспорте.