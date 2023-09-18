В Омске мужчина попал под поезд

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
На перегоне Омск-Московка 50-летний мужчина попал под грузовой поезд, сообщили сегодня, 18 сентября, в пресс-службе региональной транспортной полиции.
По предварительным данным, мужчина был пьян. Машинист поезда заметил пешехода и затормозил, но столкновения избежать не удалось. Пострадавшего с многочисленными травмами отвезли в больницу.
Расследованием инцидента займутся в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Ранее Город55 сообщал, что в конце августа в Омске поезд насмерть сбил 33-летнюю женщину. Трагедия произошла в районе улицы Хабаровской.