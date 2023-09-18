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Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Иллюстрация

В Омске мужчина попал под поезд

18 сентября 2023, 05:59
Фото: 1MI
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Пострадавшего с травмами отвезли в больницу.

На перегоне Омск-Московка 50-летний мужчина попал под грузовой поезд, сообщили сегодня, 18 сентября, в пресс-службе региональной транспортной полиции.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Машинист поезда заметил пешехода и затормозил, но столкновения избежать не удалось. Пострадавшего с многочисленными травмами отвезли в больницу.

Расследованием инцидента займутся в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Ранее Город55 сообщал, что в конце августа в Омске поезд насмерть сбил 33-летнюю женщину. Трагедия произошла в районе улицы Хабаровской.

В Омске у Хабаровской улицы поезд насмерть сбил молодую женщину
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#Происшествия#Омск#Алкогольное опьянение#Евгений Игишев#Транспортная полиция
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