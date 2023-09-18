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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

иллюстрация

В Омской области мужчина опоздал на поезд и поехал на подножке вагона

18 сентября 2023, 07:16
Фото: Город55
иллюстрация
Проводник вовремя заметила пассажира, так что несчастного случая удалось избежать.

В транспортной полиции Ишима рассказали об инциденте, который произошел на железной дороге. К административной ответственности привлекли пассажира поезда «Москва-Абакан». Вчера, 17 сентября, 51-летний житель Омской области опоздал на посадку в поезд на станции в Тюмени.

«Когда мужчина подходил к составу поезд уже тронулся, опоздавший пассажир зацепился за поручни на ходу и поехал на подножке вагона», — поделились подробностями в пресс-службе.

Его заметил проводник поезда. Женщина нажала на стоп-кран, чтобы пассажир не был травмирован. Из-за этого поезд сделал лишнюю остановку на четыре минуты, чтобы пассажир зашел в состав и устроился на своем месте.

В Ишиме в отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте». Ему грозит штраф в размере от 2 до 4 тыс рублей. Напомним, что цепляться за поручни опасно, в подобных случаях пассажиры нередко становятся жертвами несчастных случаев.

В Омске мужчина попал под поезд
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#Происшествия#Омск#Омская область#Нарушения#Железная дорога#Новости#Административная ответственность#Транспортная полиция#Алина Ясинская
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