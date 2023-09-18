В Омской области мужчина опоздал на поезд и поехал на подножке вагона

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В транспортной полиции Ишима рассказали об инциденте, который произошел на железной дороге. К административной ответственности привлекли пассажира поезда «Москва-Абакан». Вчера, 17 сентября, 51-летний житель Омской области опоздал на посадку в поезд на станции в Тюмени.
«Когда мужчина подходил к составу поезд уже тронулся, опоздавший пассажир зацепился за поручни на ходу и поехал на подножке вагона», — поделились подробностями в пресс-службе.
Его заметил проводник поезда. Женщина нажала на стоп-кран, чтобы пассажир не был травмирован. Из-за этого поезд сделал лишнюю остановку на четыре минуты, чтобы пассажир зашел в состав и устроился на своем месте.
В Ишиме в отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте». Ему грозит штраф в размере от 2 до 4 тыс рублей. Напомним, что цепляться за поручни опасно, в подобных случаях пассажиры нередко становятся жертвами несчастных случаев.