Шульгинов: перевод омских ТЭЦ на газ — задача ближайших 5 лет

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В пятницу, 22 сентября, глава федерального ведомства выступил на торжественном заседании Законодательного собрания Омской области, посвященном инаугурации нового губернатора Виталия Хоценко. В своей речи министр энергетики РФ озвучил задачи по региону на ближайшие пять лет, среди них — перевод омских ТЭЦ с угля на газ.
«Для Минэнергетики важным является решение тех задач, которые мы вместе с вами ставим и которые перед нами ставит правительство и президент. В первую очередь это улучшение экологической ситуации в регионе, в том числе в перспективе — переводы ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТГК-11 на газ, социальная газификация и повышение ее темпов», — отметил Николай Шульгинов.
Идея перевода омских ТЭЦ на газ обсуждается уже давно, но новый виток развития она получила после визита вице-премьера правительства РФ Александра Новака, курирующего топливно-энергетический комплекс страны, в Омск в феврале этого года.
Ранее ТГК-11 всячески отрицала возможность газификации омских ТЭЦ. При этом, как выяснилось из недавнего ответа Минэнерго России депутату Олегу Смолину, правительство региона совместно с Минприроды России и Росприроднадзором еще в 2018 году разрабатывало проект комплексного плана по снижению выбросов, один из пунктов которого предполагал реконструкцию теплоцентралей ТГК-11 с их переводом на газ. Затраты на модернизацию оценивались в 5,4 млрд рублей. Однако на совещании в Минэнерго в октябре 2018 года этот пункт не поддержали и в итоговый комплексный план не включили.
Министерство энергетики также уточнило, что вопрос газификации ТЭЦ сейчас прорабатывается правительством региона совместно с отраслевым ведомством и компанией «Газпром». Однако сама ТГК-11 в начале августа на совещании по проблемным вопросам газификации Омской области сообщила, что в случае реализации проекта ей необходимы ежегодные субсидии в сумме 541 млн рублей из бюджета Омской области, чтобы компенсировать «тарифные последствия».
Попытки компании апеллировать к росту социальной напряженности уже пресекала вице-премьер Виктория Абрамченко во время визита в Омск в августе 2021 года. Тогда она заявила, что срыв модернизации теплоисточников ТГК-11 может привести к неисполнению в Омске федерального проекта «Чистый воздух». Абрамченко поручила энергетикам разработать программу модернизации для снижения выбросов в атмосферу, чтобы в срок достичь целевых показателей. При этом компания должна была рассчитывать только на собственные средства.
Между тем, известно, что объем выбросов в атмосферу Омска от объектов ТГК-11 в 2017 году составил 90,8 тысячи тонн, или более 36% от общего объема. Газификация двух крупнейших ТЭЦ, по оценке правительства Омской области, позволила бы сократить выбросы вредных веществ на 34,9 тысячи тонн и сразу выполнить задачу по снижению выбросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Также отказ от угля решил бы и проблему накопления золошлаковых отходов. Их от омских ТЭЦ образуется порядка 1,5 млн тонн отходов ежегодно. Сейчас на омских золоотвалах уже накоплено свыше 85 млн тонн, они занимают площадь в 980 гектаров.