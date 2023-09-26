Шульгинов: перевод омских ТЭЦ на газ — задача ближайших 5 лет

Ранее ТГК-11 всячески отрицала возможность газификации омских ТЭЦ. При этом, как выяснилось из недавнего ответа Минэнерго России депутату Олегу Смолину, правительство региона совместно с Минприроды России и Росприроднадзором еще в 2018 году разрабатывало проект комплексного плана по снижению выбросов, один из пунктов которого предполагал реконструкцию теплоцентралей ТГК-11 с их переводом на газ. Затраты на модернизацию оценивались в 5,4 млрд рублей. Однако на совещании в Минэнерго в октябре 2018 года этот пункт не поддержали и в итоговый комплексный план не включили.