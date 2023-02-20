Газопровод для «золушек». Переведут ли ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на голубое топливо?

До этого ТГК-11 отрицала возможность перевода ТЭЦ с высокозольного экибастузского угля на природный газ, который является куда более экологичным и дешевым топливом. Сейчас теплоцентрали называют крупнейшим загрязнителем атмосферы в Омске: несмотря на регулярную модернизацию и современные фильтры, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 официально выбрасывают в воздух 127 тыс тонн вредных веществ, еще 1,5 млн тонн отходов поступает на золоотвалы. При этом в другом промышленном регионе — Челябинской области — проблема перевода ТЭЦ на газ оказалась не такой уж неразрешимой: там еще в 2021 году заявили о планах газифицировать последнюю угольную станцию. Реконструкция идет за счет самой ЧТЭЦ-2, для этого построен резервный газопровод. Благодаря переходу на природный газ челябинская теплоцентраль сократит выбросы в атмосферу более чем на 20%, содержание в них оксида серы и золы снизится до нуля. Все это в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который реализуется и в Омске.