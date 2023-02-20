Газопровод для «золушек». Переведут ли ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на голубое топливо?

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Идея о том, чтобы перевести две омские ТЭЦ с угля на газ, прозвучала из уст губернатора Александра Буркова во время недавней встречи с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком, курирующим топливно-энергетический комплекс страны.
«Мы прорабатываем данное предложение с компанией „Интер РАО“, которой принадлежат ТЭЦ. Здесь необходимо изыскать возможности газораспределительной сети для подачи дополнительного объёма газа. Необходимо предусмотреть средства для компенсаций по тарифам, чтобы население не почувствовало на себе роста коммунальных платежей из-за больших инвестиций в модернизацию теплоэлектростанций», — сказал глава региона.
Речь идет о двух структурных подразделениях АО «ТГК-11» (входит в состав группы «Интер РАО») — ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Первая расположена на улице Комбинатской и обеспечивает энергоснабжение крупных предприятий и объектов ЖКХ в Советском округе, вторая находится на 10 лет Октября и питает Центральный, Октябрьский и частично Ленинский и Кировский округа Омска.
Как сообщил «Городу55» и. о. гендиректора ТГК-11 Владимир Сосков, организация обратилась к ООО «Газпром межрегионгаз Омск» за возможностью подключить эти две станции к газовому топливу. Поставщик ответил, что совместно с ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром трансгаз Томск» изучает инфраструктурные ограничения газотранспортной системы и варианты их устранения для поставки топлива на ТЭЦ.
«В связи с отсутствием технической возможности поставки газа в необходимых объемах для ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, проект перехода с угля на газ не разрабатывался», — отметили в ТГК-11.
Никакой конкретики относительно сроков и затрат ресурсники дать не смогли. Предприятие хочет получить ответ от ООО «Газпром межрегионгаз Омск» прежде, чем приступать к проекту.
До этого ТГК-11 отрицала возможность перевода ТЭЦ с высокозольного экибастузского угля на природный газ, который является куда более экологичным и дешевым топливом. Сейчас теплоцентрали называют крупнейшим загрязнителем атмосферы в Омске: несмотря на регулярную модернизацию и современные фильтры, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 официально выбрасывают в воздух 127 тыс тонн вредных веществ, еще 1,5 млн тонн отходов поступает на золоотвалы. При этом в другом промышленном регионе — Челябинской области — проблема перевода ТЭЦ на газ оказалась не такой уж неразрешимой: там еще в 2021 году заявили о планах газифицировать последнюю угольную станцию. Реконструкция идет за счет самой ЧТЭЦ-2, для этого построен резервный газопровод. Благодаря переходу на природный газ челябинская теплоцентраль сократит выбросы в атмосферу более чем на 20%, содержание в них оксида серы и золы снизится до нуля. Все это в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который реализуется и в Омске.