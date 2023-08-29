Минэнерго России высказалось по вопросу перевода омских ТЭЦ с угля на газ

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Министерство энергетики РФ ответило на запрос депутата Госдумы Олега Смолина по поводу перевода городских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на природный газ. Эта идея обсуждается уже давно, но новый виток развития получила после того, как экс-губернатор Александр Бурков поднял вопрос во время февральской встречи с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком, курирующим топливно-энергетический комплекс страны.
В своем письме от 11 августа 2023 года Минэнерго сообщает, что правительство региона совместно с Минпророды России и Росприроднадзором еще в 2018 году разрабатывало проект комплексного плана по снижению выбросов, один из пунктов которого предполагал реконструкцию теплоцентралей ТГК-11 с переводом на газ. Капитальные затраты на модернизацию оценивались в 5,4 млрд рублей. Однако на совещании в Минэнерго в октябре 2018 года этот пункт не поддержали и в итоговый комплексный план не включили.
Почему так важен переход на газ
Напомним, объем выбросов в атмосферу Омска от объектов ТГК-11 в 2017 году составил 90,8 тыс тонн, или более 36% от общего объема. Газификация двух крупнейших ТЭЦ, по оценке правительства Омской области, позволила бы сократить выбросы вредных веществ на 34,9 тыс тонн (или на 21,4% от общего объема выбросов вредных веществ стационарными источниками) и тем самым сразу выполнить задачу по снижению выбросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух». При этом альтернативные мероприятия по реконструкции ТЭЦ, например, предложенное ПАО «Интер РАО» в 2018 году техническое перевооружение с установкой гибридных фильтров, привело бы к снижению выбросов лишь на 22,5 тыс тонн (на 13%).
Отказ от угля решил бы и проблему накопления золошлаковых отходов. Ежегодно от омских ТЭЦ образуется порядка 1,5 млн тонн отходов. Сейчас на омских золоотвалах уже накоплено свыше 85 млн тонн, они занимают площадь в 980 гектаров. При этом доля переработки золы в регионе составляет всего 6%.
Сколько еще дышать выбросами
Как следует из письма федерального ведомства, ТГК-11 не собирается переходить на газ раньше 2051 года из-за включения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 в программу модернизации генерирующих объектов, запланированную на 2026–2027 годы. Существует постановление Правительства России, которое запрещает выводить модернизированное оборудование из эксплуатации в течение 25 лет.
Модернизация всем ударит по карману?
На совещании в Минэнерго в 2018 году «Интер РАО», которой принадлежит ТГК-11, настаивала на том, что существующей валовой выручки предприятия недостаточно для перевода ТЭЦ на газ, и в итоге модернизация приведет к убыточности и банкротству.
Согласно оценке самой ТГК-11, перевод двух ТЭЦ на газ спровоцирует значительный рост тарифов на тепловую энергию. Речь идет о 25-30% повышении для потребителей. При этом РЭК Омской области с некоторыми оговорками приводит другие цифры: 11,8% для потребителей ТГК-11 и 7,6% для потребителей «Омск РТС».
Однако стоит взять в расчет и то, что на омских ТЭЦ используется высокозольный экибастузский уголь, который дает при сжигании в среднем 40% золы. Газ стоит дороже, но при этом его теплота сгорания имеет двукратное преимущество, а подобных отходов такое топливо не дает.
Вице-премьер по вопросам сельского хозяйства, недропользования и экологии Виктория Абрамченко во время визита в Омск в августе 2021 года пресекла спекуляции на этой теме. Она поручила разработать программу модернизации для снижения выбросов, чтобы в срок достичь целевых показателей федерального проекта «Чистый воздух». При этом энергетики должны рассчитывать только на собственные средства.
«Срыв модернизации теплоисточников ТГК-11 может привести к неисполнению в Омске федерального проекта „Чистый воздух“ нацпроекта „Экология“. Я надеюсь, этого не случится, потому что моя точка зрения: не должны все налогоплательщики и средства федерального бюджета вкладываться и в стопроцентом объеме замещать мероприятия по модернизации», — сказала Виктория Абрамченко.
Напомним, что ключевыми периодами для реализации федерального проекта в Омске остаются 2023–2024 годы.
Нужен газопровод
Минэнерго подчеркивает, что перевод двух ТЭЦ на газ также не предусмотрен схемой теплоснабжения Омска, утвержденной городской администрацией до 2033 года, и программой развития газоснабжения и газификации Омской области ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы. На данный момент нет технической возможности подключить крупного потребителя к газотранспортной системе. Вместе с тем «Газпром» начал проводить технико-экономический анализ развития системы газоснабжения Западно-Сибирского региона. Первый этап анализа уже завершен, в нем содержатся три сценария развития. Подробности о них не сообщаются, но в «Газпроме» отмечают, что сроки расширения газотранспортной системы будут определены после принятия соответствующих инвестиционных решений.
Контроль сверху
Вчера, 28 августа, врио губенатора Виталий Хоценко встретился с президентом Владимиром Путиным. Глава государства заострил внимание на экологической ситуации в регионе.
«Одна из главных задач — это, конечно, улучшение экологической ситуации. Надо работать с теми загрязнителями, которые функционируют. У нас есть соответствующие программы, есть законы, принятые на этот счет. Сейчас не буду все воспроизводить, Вы и так все знаете, и производственники все знают. Нужно добиваться того, чтобы они исполняли все требования, предъявляемые законом», — сказал Владимир Путин.
Сейчас перспективы и вероятность газификации омских ТЭЦ зависят от АО «ТГК-11». Выбросы от теплоисточников серьезно сказываются на состоянии экологии в городе, а следовательно — на жизни и здоровье омичей.
Во время визита в Омск в 2021 году вице-премьер Виктория Абрамченко подчеркнула, что чистота неба в Омске будет зависеть от того, насколько честно и эффективно ТГК-11 выполнит программу экологической модернизации.