Минэнерго России высказалось по вопросу перевода омских ТЭЦ с угля на газ

Напомним, объем выбросов в атмосферу Омска от объектов ТГК-11 в 2017 году составил 90,8 тыс тонн, или более 36% от общего объема. Газификация двух крупнейших ТЭЦ, по оценке правительства Омской области, позволила бы сократить выбросы вредных веществ на 34,9 тыс тонн (или на 21,4% от общего объема выбросов вредных веществ стационарными источниками) и тем самым сразу выполнить задачу по снижению выбросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух». При этом альтернативные мероприятия по реконструкции ТЭЦ, например, предложенное ПАО «Интер РАО» в 2018 году техническое перевооружение с установкой гибридных фильтров, привело бы к снижению выбросов лишь на 22,5 тыс тонн (на 13%).