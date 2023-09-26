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Дом находится на улице Андрианова

Помещения под аренду. В Омске за 8 млн продают подвал жилой пятиэтажки

26 сентября 2023, 06:40
Дом находится на улице Андрианова

В омских Нефтяниках за 8 млн выставили на продажу цокольный этаж жилого дома

Площадь помещений составляет 808 квадратных метров. Требуется косметический ремонт.

В Омске на улице Андрианова в Нефтяниках за 8 млн рублей выставили на продажу цокольный этаж жилого дома. Площадь помещений составляет 808,2 квадратных метров. Собственник также готов продать подвал по частям.

«Бизнес отлажен, приносит стабильный доход, на данный момент помещение сдается. Действующих арендаторов можно оставить: изготовление аквариумов, разведение декоративных рыб, изготовление корпусной мебели, изготовление изделий из массива дерева», — говорится в объявлении.

Собственник также сообщил, что у цоколя имеется два входа. Помещениям необходим косметический ремонт.

Ранее Город55 сообщал, что на остановке СибАДИ в Омске выставили на продажу супермаркет за 7,9 млн рублей. Площадь магазина составляет 374 квадратных метра. Супермаркет продают вместе с холодильным и торговым оборудованием, останется работать персонал.

С оборудованием и персоналом. В омских Нефтяниках продают супермаркет за 7,9 млн
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#Бизнес#Омск#Продажа#Аренда#Офис#Евгений Игишев
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