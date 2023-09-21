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Published Сегодня, 05:11

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Updated Сегодня, 05:17

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С оборудованием и персоналом. В омских Нефтяниках продают супермаркет за 7,9 млн

21 сентября 2023, 05:11
Фото: 1MI
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На остановке СибАДИ в Омске выставили на продажу супермаркет за 7,9 млн рублей

В городе сейчас открыты 8 магазинов «Фасоль». Они работают по франшизе от компании «METRO Cash & Carry».

В Омске напротив СибАДИ выставили на продажу супермаркет «Фасоль» за 7,9 млн рублей. Площадь магазина составляет 374 квадратных метра. Супермаркет продают вместе с холодильным и торговым оборудованием, останется работать персонал.

«В магазине функционирует пекарня, производство салатов и горячих блюд для гастронома, полностью укомплектованная всем необходимым оборудованием и сотрудниками. В 2022 году проведен капитальный ремонт, заменены все коммуникации, установлена дизайнерская кассовая зона и барная стойка для покупателей», — говорится в объявлении.

Владелец бизнеса продает супермаркет по личным обстоятельствам, обещает ежемесячную чистую прибыль в 600-800 тысяч рублей при правильном подходе к делу.

Согласно данным сервиса 2Gis, в Омске сейчас открыты 8 супермаркетов «Фасоль». Магазины работают по франшизе от компании «METRO Cash & Carry».

Ранее Город55 сообщал, что на окраине Омска продается гостиница «Мираж» за 65 млн рублей. В здании также располагаются продуктовый магазин и пункт выдачи товаров.

На окраине Омска выставили на продажу гостиницу на 7 номеров за 65 млн
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#Бизнес#Омск#Омская область#Продажа#Магазин#Магазины#Пекарня#Евгений Игишев#Оборудование#Продажа бизнеса#Прибыль#Супермаркет
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