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иллюстрация

Омичи поплатились на полтора миллиона за нарушение требований при обращении с ТКО

26 сентября 2023, 05:29
Фото: Город55
иллюстрация
К административной ответственности привлекаются как физические, так и юридические лица.

В минприроды Омской области рассказали о привлечении к административной ответственности нарушителей требований при обращении с ТКО. С начала 2023 года в ведомство поступило 294 соответствующих материала.

По данным министерства, в этом году по ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ к выплате административного штрафа привлекли 24 физлица на общую сумму 10 тыс рублей. По ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ в размере 40 тыс рублей наказаны 24 гражданина. Еще один человек выплатил штраф на сумму 50 тыс рублей, другой — 60 тыс рублей. Также 100 тыс рублей взыскали с юридического лица. По ч. 3.4 ст. 8.2 КоАП РФ на 60 тыс рублей был оштрафован один омич.

В общей сложности в 2023 году выписано штрафов по указанным статьям на сумму 1,5 млн рублей, посчитали в минприроды.

Ранее Город55 писал о большой стихийной свалке, расположенной у СНТ «Гидротехник». Рядом с дачами омичи скидывают в яму различный мусор, в том числе строительный и старые покрышки.

Омичи показали огромную свалку рядом с местом, где будут строить новый мост через Омь
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#Омск#Омская область#Минприроды#Штраф#Административный штраф#Новости#Административная ответственность#Обращение с ТКО#Алина Ясинская
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