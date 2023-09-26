Омичи поплатились на полтора миллиона за нарушение требований при обращении с ТКО

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В минприроды Омской области рассказали о привлечении к административной ответственности нарушителей требований при обращении с ТКО. С начала 2023 года в ведомство поступило 294 соответствующих материала.
По данным министерства, в этом году по ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ к выплате административного штрафа привлекли 24 физлица на общую сумму 10 тыс рублей. По ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ в размере 40 тыс рублей наказаны 24 гражданина. Еще один человек выплатил штраф на сумму 50 тыс рублей, другой — 60 тыс рублей. Также 100 тыс рублей взыскали с юридического лица. По ч. 3.4 ст. 8.2 КоАП РФ на 60 тыс рублей был оштрафован один омич.
В общей сложности в 2023 году выписано штрафов по указанным статьям на сумму 1,5 млн рублей, посчитали в минприроды.
Ранее Город55 писал о большой стихийной свалке, расположенной у СНТ «Гидротехник». Рядом с дачами омичи скидывают в яму различный мусор, в том числе строительный и старые покрышки.