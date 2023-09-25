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Омичи показали огромную свалку рядом с местом, где будут строить новый мост через Омь

Омичи показали огромную свалку рядом с местом, где будут строить новый мост через Омь

25 сентября 2023, 03:32
Фото: предоставлено Городу55
Помойка появилась недалеко от дачных участков.

В редакцию Город55 поступила информация о стихийной свалке на территории Центрального округа. Неравнодушные омичи прислали фотографии и видеозаписи, иллюстрирующие проблему.

По словам автора, скопление отходов находится рядом с СНТ «Гидротехник». Как раз здесь планируют к 2026 году возвести новый мост для автомобилей. Он будет пролегать через реку Омь. И мусорную яму.

Фото: предоставлено Городу55

Судя по представленным видео и фото, омичи сваливают в овраг рядом с дачами различный мусор, в том числе строительный, старые покрышки. Как уточняет очевидец картины, за этим местом городская администрация не наблюдает. Конечно, очевидно, что свалка появилась не за один день. Скоплений отходов где-то так много, что это заметно по Google Картам.

Видео: предоставлено Городу55

Напомним, что автомобильный мост через Омку собираются строить заодно с прокладыванием дороги на участке от улицы Раздольной до 1-й Заречной. Инвесторы готовы вложить в проект 700 млн рублей. Правда, пока что контракт ни с кем не заключали.

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#Город#Видео#Омск#Омская область#Свалка отходов#Жалобы#Свалка#Несанкционированная свалка#Новости#Алина Ясинская#Незаконная свалка
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