Омичи показали огромную свалку рядом с местом, где будут строить новый мост через Омь

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
В редакцию Город55 поступила информация о стихийной свалке на территории Центрального округа. Неравнодушные омичи прислали фотографии и видеозаписи, иллюстрирующие проблему.
По словам автора, скопление отходов находится рядом с СНТ «Гидротехник». Как раз здесь планируют к 2026 году возвести новый мост для автомобилей. Он будет пролегать через реку Омь. И мусорную яму.
Судя по представленным видео и фото, омичи сваливают в овраг рядом с дачами различный мусор, в том числе строительный, старые покрышки. Как уточняет очевидец картины, за этим местом городская администрация не наблюдает. Конечно, очевидно, что свалка появилась не за один день. Скоплений отходов где-то так много, что это заметно по Google Картам.
Напомним, что автомобильный мост через Омку собираются строить заодно с прокладыванием дороги на участке от улицы Раздольной до 1-й Заречной. Инвесторы готовы вложить в проект 700 млн рублей. Правда, пока что контракт ни с кем не заключали.