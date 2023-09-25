Омичи показали огромную свалку рядом с местом, где будут строить новый мост через Омь

Судя по представленным видео и фото, омичи сваливают в овраг рядом с дачами различный мусор, в том числе строительный, старые покрышки. Как уточняет очевидец картины, за этим местом городская администрация не наблюдает. Конечно, очевидно, что свалка появилась не за один день. Скоплений отходов где-то так много, что это заметно по Google Картам.