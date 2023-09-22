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Пострадавший сорвался и упал на землю

Пожилой омич покинул свою квартиру по проводам и попал в больницу

22 сентября 2023, 10:10
Фото: 1MI
Пострадавший сорвался и упал на землю

Омич попал в больницу после спуска по проводам из своей квартиры

С многочисленными переломами и ушибами мужчину госпитализировали.

В Омске силовики разбираются во всех нюансах несчастного случая в доме по проспекту Королева, 12Б, где серьезно пострадал 55-летний жилец.

«В четверг, 21 сентября, около 20:24 в приемное отделение БСМП № 1 доставили пожилого мужчину, у которого диагностировали перелом плеча, ушибы предплечья, груди и головы. Пострадавшего госпитализировали», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Прибывшие по вызову медиков силовики выяснили, что пациент проживает в этом же доме и в тот вечер по непонятно какой причине решил покинуть свою квартиру на 2 этаже по проводам. Вот только спуск прошел неудачно и закончился падением.

Сейчас оперативники выясняют, что сподвигло пенсионера заняться таким вот «альпинизмом».

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#Эксклюзивы#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Пенсионеры#Россия#Несчастный случай#Новости#Василий Попов
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