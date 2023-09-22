Пожилой омич покинул свою квартиру по проводам и попал в больницу

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В Омске силовики разбираются во всех нюансах несчастного случая в доме по проспекту Королева, 12Б, где серьезно пострадал 55-летний жилец.
«В четверг, 21 сентября, около 20:24 в приемное отделение БСМП № 1 доставили пожилого мужчину, у которого диагностировали перелом плеча, ушибы предплечья, груди и головы. Пострадавшего госпитализировали», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Прибывшие по вызову медиков силовики выяснили, что пациент проживает в этом же доме и в тот вечер по непонятно какой причине решил покинуть свою квартиру на 2 этаже по проводам. Вот только спуск прошел неудачно и закончился падением.
Сейчас оперативники выясняют, что сподвигло пенсионера заняться таким вот «альпинизмом».