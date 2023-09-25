Тройное убийство, пьяный судья и ребенок в канаве. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Новости №1. Появляются новые и новые подробности о страшном убийстве в Омской области
Вчера, 24 сентября, житель рабочего поселка Любино жестоко убил двух своих сыновей и мужа жены, однако важные подробности происшествия стали появляться только сегодня. Оказалось, что в день убийства между мужчиной и его супругой начался конфликт из-за скорого развода. Глава семейства в очередной раз предложил сойтись, однако получил отказ. Он достал из шкафа ружье и выстрелил в шурина. Женщина, увидев это, схватила дочь и крикнула детям, чтобы они убегали, но, к сожалению, скрыться от отца смогли не все.
Новость №2. Судью Арбитражного суда Омской области уволили за проведение заседаний в нетрезвом виде
Судью Арбитражного суда Омской области Татьяну Шабаршину уволили за появление на работе в пьяном виде. Инцидент произошел в 2022 году. Шабаршина провела в нетрезвом состоянии два заседания. В мае 2023 года Квалификационная коллегия судей Омской области прекратила ее полномочия. Однако судья уверяла, что в тот день у нее была температура. Также женщина сослалась на прием антидепрессантов. Запах спиртного она объяснила обработкой кабинета.
Новость №3. В Омской области новорожденного ребенка оставили лежать в канаве
Еще одна печальная «детская» новость произошла сегодня. В райцентре Одесское в канаве нашли живого новорожденного мальчика. Ребенка планируют транспортировать в одну из городских больниц. Предварительно, он родился около суток назад. Сейчас активно ведутся поиски матери ребенка, по факту этого инцидента в следственном комитете России по Омской области проводится проверка,