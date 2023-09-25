Тройное убийство, пьяный судья и ребенок в канаве. Омск сегодня

Вчера, 24 сентября, житель рабочего поселка Любино жестоко убил двух своих сыновей и мужа жены, однако важные подробности происшествия стали появляться только сегодня. Оказалось, что в день убийства между мужчиной и его супругой начался конфликт из-за скорого развода. Глава семейства в очередной раз предложил сойтись, однако получил отказ. Он достал из шкафа ружье и выстрелил в шурина. Женщина, увидев это, схватила дочь и крикнула детям, чтобы они убегали, но, к сожалению, скрыться от отца смогли не все.