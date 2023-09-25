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Ружье, из которого, предположительно, мужчина расстрелял родственников.

Весь день сидел с детьми. Стали известны детали тройного убийства в Омской области

25 сентября 2023, 08:30
Фото: СУ СКР по Омской области
Ружье, из которого, предположительно, мужчина расстрелял родственников.

Убийца троих человек в Омской области весь день сидел с детьми

Жертвами кровавой расправы стали 27-летний парень и двое маленьких детей, старшему из которых было 5 лет.

Город55 выяснил подробности кровавой драмы в рабочем поселке Любино, где 36-летний глава семейства расстрелял 27-летнего брата жены и двух своих детей 3 и 5 лет.

«В тот день подозреваемый весь день сидел с детьми, так как жена вместе со своим братом уехала в свою квартиру в селе Новокиевка. Вернулись они к вечеру», — рассказал источник Города55.

Уже полгода пара жила порознь, так как супруги собирались разводиться. Глава семейства в очередной раз предложил сойтись, однако получил отказ.

«Тогда мужчина достал из сейфа ружье и выстрелил в брата жены. Последняя, увидев это, схватила годовалую дочь, крикнула детям, чтобы они убегали и сбежала к соседям», — рассказал наш собеседник.

Однако тело 3-летнего мальчика нашли в доме, а 5-летний сумел выбежать за ограду, где его и настиг выстрел в голову.

Увидев, что жена еще с двумя детьми сбежала, подозреваемый покончил с собой.
Сейчас по факту этой расправы в СКР по Омской области возбуждено уголовное дело, ход которого контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин взял на контроль расследование дела о убийстве детей в Омской области
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#Происшествия#Омская область#Дети#Новости#Ружье#Насилие#Василий Попов#Ольга Акамова#Александр Бастрыкин#Развод#Парень#СКР
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