Весь день сидел с детьми. Стали известны детали тройного убийства в Омской области

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Город55 выяснил подробности кровавой драмы в рабочем поселке Любино, где 36-летний глава семейства расстрелял 27-летнего брата жены и двух своих детей 3 и 5 лет.
«В тот день подозреваемый весь день сидел с детьми, так как жена вместе со своим братом уехала в свою квартиру в селе Новокиевка. Вернулись они к вечеру», — рассказал источник Города55.
Уже полгода пара жила порознь, так как супруги собирались разводиться. Глава семейства в очередной раз предложил сойтись, однако получил отказ.
«Тогда мужчина достал из сейфа ружье и выстрелил в брата жены. Последняя, увидев это, схватила годовалую дочь, крикнула детям, чтобы они убегали и сбежала к соседям», — рассказал наш собеседник.
Однако тело 3-летнего мальчика нашли в доме, а 5-летний сумел выбежать за ограду, где его и настиг выстрел в голову.
Увидев, что жена еще с двумя детьми сбежала, подозреваемый покончил с собой.
Сейчас по факту этой расправы в СКР по Омской области возбуждено уголовное дело, ход которого контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.