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«Дуру из меня делаете?». Судью из Омска уволили за работу в пьяном виде

25 сентября 2023, 07:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

Судью Арбитражного суда Омской области уволили за заседания в нетрезвом виде

Татьяна Шабаршина объяснила свое состояние болезнью и приемом антидепрессантов, однако это не убедило квалификационную коллегию.

Судью Арбитражного суда Омской области Татьяну Шабаршину уволили за появление на работе в пьяном виде. Инцидент произошел в 2022 году. Шабаршина провела в нетрезвом состоянии два заседания. В мае 2023 года Квалификационная коллегия судей Омской области прекратила полномочия судьи. Подробности рассказали на портале «Право.ru».

Судья сообщила, что в тот день у нее была температура, также женщина сослалась на то, что принимает антидепрессанты. Запах спиртного Шабаршина объяснила обработкой кабинета и приемом микстуры от боли в горле. В Квалификационной коллегии прослушали запись с заседания.

«Дуру из меня делаете? Не надо из меня идиотку делать!» — обращалась судья к представителям.

Татьяна Шабаршина попыталась оспорить решение в Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

В итоге ВККС оставила решение нижестоящей инстанции в силе. Как отметил председатель Высшей коллегии Николай Тимошин, Шабаршина также пренебрежительно и оскорбительно высказывалась об органах Федеральной службы безопасности.

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#Общество#Работа#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Увольнение#Судья#Пьяный#Евгений Игишев
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