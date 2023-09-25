«Дуру из меня делаете?». Судью из Омска уволили за работу в пьяном виде

Судья сообщила, что в тот день у нее была температура, также женщина сослалась на то, что принимает антидепрессанты. Запах спиртного Шабаршина объяснила обработкой кабинета и приемом микстуры от боли в горле. В Квалификационной коллегии прослушали запись с заседания.