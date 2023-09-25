«Дуру из меня делаете?». Судью из Омска уволили за работу в пьяном виде

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Судью Арбитражного суда Омской области Татьяну Шабаршину уволили за появление на работе в пьяном виде. Инцидент произошел в 2022 году. Шабаршина провела в нетрезвом состоянии два заседания. В мае 2023 года Квалификационная коллегия судей Омской области прекратила полномочия судьи. Подробности рассказали на портале «Право.ru».
Судья сообщила, что в тот день у нее была температура, также женщина сослалась на то, что принимает антидепрессанты. Запах спиртного Шабаршина объяснила обработкой кабинета и приемом микстуры от боли в горле. В Квалификационной коллегии прослушали запись с заседания.
«Дуру из меня делаете? Не надо из меня идиотку делать!» — обращалась судья к представителям.
Татьяна Шабаршина попыталась оспорить решение в Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.
В итоге ВККС оставила решение нижестоящей инстанции в силе. Как отметил председатель Высшей коллегии Николай Тимошин, Шабаршина также пренебрежительно и оскорбительно высказывалась об органах Федеральной службы безопасности.