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Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

иллюстрация

В Омске вынесли приговор экс-начальнику депо, продавшему вагоны ОАО «РЖД»

22 сентября 2023, 03:54
Фото: Город55
иллюстрация
За имущество компании он выручил больше 250 тыс рублей.

В региональной прокуратуре рассказали об утверждении обвинительного приговора по уголовному делу в отношении экс-начальника вагонного депо «Входная». Его признали виновным в крупной растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Суд установил, что сотрудник ОАО «РЖД» вывез с территории эксплуатационного депо 14 колесных пар железнодорожных грузовых вагонов и продал их. Это было имущество компании общей ценностью больше 250 тыс рублей.

Его приговорили в штрафу на сумму 400 тыс рублей. Также в пользу потерпевшей стороны с подсудимого взыщут объем причиненного материального ущерба.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, по решению суда в пользу потерпевшего взыскана сумма равная причиненному материальному ущербу. Приговор суда не вступил в законную силу, так что фигурант дела может его обжаловать.

Ранее Город55 о вынесении приговора начальнику железнодорожной станции «Комбинатская». Его признали в получении взятки, служебном подлоге (ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ).

В Омске за небольшую взятку начальник станции выплатит штраф на полтора миллиона
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#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#ОАО РЖД#Уголовное дело#Новости#Растрата#Алина Ясинская
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