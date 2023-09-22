В Омске вынесли приговор экс-начальнику депо, продавшему вагоны ОАО «РЖД»

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
В региональной прокуратуре рассказали об утверждении обвинительного приговора по уголовному делу в отношении экс-начальника вагонного депо «Входная». Его признали виновным в крупной растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Суд установил, что сотрудник ОАО «РЖД» вывез с территории эксплуатационного депо 14 колесных пар железнодорожных грузовых вагонов и продал их. Это было имущество компании общей ценностью больше 250 тыс рублей.
Его приговорили в штрафу на сумму 400 тыс рублей. Также в пользу потерпевшей стороны с подсудимого взыщут объем причиненного материального ущерба.
Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, по решению суда в пользу потерпевшего взыскана сумма равная причиненному материальному ущербу. Приговор суда не вступил в законную силу, так что фигурант дела может его обжаловать.
Ранее Город55 о вынесении приговора начальнику железнодорожной станции «Комбинатская». Его признали в получении взятки, служебном подлоге (ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ).