В Омске вынесли приговор экс-начальнику депо, продавшему вагоны ОАО «РЖД»

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, по решению суда в пользу потерпевшего взыскана сумма равная причиненному материальному ущербу. Приговор суда не вступил в законную силу, так что фигурант дела может его обжаловать.