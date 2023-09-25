Омичей попросили разбить копилки и принести монеты в банк

Жителей Омской области попросил принести монеты в банк. В России стартовала «Монетная неделя». С 25 сентября по 8 октября можно без комиссии обменять монеты на банкноты и получить подарки от банков-участников. Условия выдачи призов необходимо уточнять непосредственно в банке, рассказали в омском отделении Банка России.