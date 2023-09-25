Омичей попросили разбить копилки и принести монеты в банк

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Жителей Омской области попросил принести монеты в банк. В России стартовала «Монетная неделя». С 25 сентября по 8 октября можно без комиссии обменять монеты на банкноты и получить подарки от банков-участников. Условия выдачи призов необходимо уточнять непосредственно в банке, рассказали в омском отделении Банка России.
«Сейчас в обороте в стране находится почти 71,8 млрд монет. Если разделить их между всеми россиянами, каждому достанется примерно 500 штук. Это 1,5 килограмма, или около 850 рублей», — сообщили в отделении Омск Банка России.
Чеканка монет обходится дороже, чем печать банкнот. Однако, не более половины выпущенных рублевых монет находится в обороте. Мелкие монеты оседают в копилках, а значит не выполняют свою функцию.
Принести можно любые монеты, находящиеся в обращении, ограничений по количеству нет. При себе необходимо иметь паспорт.
Подробнее об акции, а также адреса банков можно узнать на сайте «Монетной недели».