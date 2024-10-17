gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Монета

Выбрать дату
2024
«Нет больше таких мест»: на раскопках в центре Омска нашли монеты времен Достоевского
17 октября, 04:28
Уникальная находка. На севере Омской области нашли монету времен Ивана Грозного
25 июня, 11:02
2023
Сообщение от министра, масштабная авария и «омская» монета. Омск сегодня
1 ноября 2023, 13:42
Деньги в банках, коммунальная катастрофа и Кудук-Чилик. Омск сегодня
31 октября 2023, 13:57
Омичей попросили разбить копилки и принести монеты в банк
25 сентября 2023, 06:34
2022
«Антошка, пойдем копать картошку!» Центробанк выпустил монеты с героем мультфильма
Монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей выпустили накануне.
16 ноября 2022, 05:36

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика