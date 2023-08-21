В Омской области средняя зарплата выросла до 57,7 тысяч рублей

Зарплату выше среднего получают 75 процентов работников в Ямало-Ненецком автономном округе. На второй и третьей строчках — Ненецкий и Ханты-Мансийский округа (61,4 и 60,8 соответственно). Самый маленький процент высокооплачиваемых сотрудников в Ингушетии — 8,8. С июня 2022 года по май 2023-го средняя зарплата в России составила 59 тысяч рублей.