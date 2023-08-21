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В Омской области средняя зарплата выросла до 57,7 тысяч рублей

21 августа 2023, 07:37
Фото: 1MI
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Больше четверти омичей получают зарплату выше, чем в среднем по стране.

Средняя зарплата в Омской области выросла до 57,7 тысяч рублей. Такую цифру привел Омскстат по итогу июня нынешнего года.

Согласно данным статистики, в среднем зарплата за первые шесть месяцев 2023 года выросла до 51 867 рублей. Эта сумма на 17,5% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Издание «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов по уровню зарплат. Омская область заняла в списке 30-е место. Согласно данным, 26,4% омичей получают зарплату выше, чем в среднем по стране, а 6,4% — выше двух средних.

Зарплату выше среднего получают 75 процентов работников в Ямало-Ненецком автономном округе. На второй и третьей строчках — Ненецкий и Ханты-Мансийский округа (61,4 и 60,8 соответственно). Самый маленький процент высокооплачиваемых сотрудников в Ингушетии — 8,8. С июня 2022 года по май 2023-го средняя зарплата в России составила 59 тысяч рублей.

На треть выше средней по области. Озвучена зарплата сотрудников омских химпредприятий
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#Евгений Игишев#Зарплата#Средняя зарплата#Статистика#Общество#Омск#Омская область#Деньги
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