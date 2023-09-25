Фирма омского депутата за 161 тысячу установит в ОмГАУ аппарат с кофе

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Омский аграрный университет подвел итоги торгов по аренде нежилого помещения площадью 2 кв. м, которое находится на первом этаже учебного корпуса по улице Сибаковская, 4. Разместить здесь разрешается аппарат самообслуживания, соответствующую сделку согласовал Минсельхоз РФ.
Развитием вендингового бизнеса в университете заинтересовались индивидуальный предприниматель Светлана Лузина и компания «Инкомпо-ПС». Победителем признали последнюю компанию.
Договор аренды с омской фирмой заключат на 5 лет. Размер ежегодного арендного платежа за помещение составит 161,5 тысяч рублей, что в три раза больше начальной цены. Владеет ООО «Инкомпо-ПС», которое специализируется на оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями, депутат Омского горсовета Алексей Провозин. С марта прошлого года директором компании значится Наталья Заварзина. Отметим, что за прошлый год выручка компании составила 27,9 млн рублей, чистая прибыль увеличилась на 937% до 5,4 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что вендинговый аппарат также разрешат установить и в общежитии ОмГАУ по улице Добровольского, 8 к2. За аренду помещения площадью 4 кв. м придется платить не менее 148,8 тысяч рублей. Аграрному университету предстоит каждые три месяца отчитываться об использовании полученных средств. В отчете, который направляется в департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России, должна содержаться информация об организации, объекте недвижимости, доходе за указанный период и направлениях использования средств.