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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

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Фирма омского депутата за 161 тысячу установит в ОмГАУ аппарат с кофе

25 сентября 2023, 05:04
Фото: Midjourney
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Аппарат самообслуживания появится в одном из учебных корпусов аграрного университета.

Омский аграрный университет подвел итоги торгов по аренде нежилого помещения площадью 2 кв. м, которое находится на первом этаже учебного корпуса по улице Сибаковская, 4. Разместить здесь разрешается аппарат самообслуживания, соответствующую сделку согласовал Минсельхоз РФ.

Развитием вендингового бизнеса в университете заинтересовались индивидуальный предприниматель Светлана Лузина и компания «Инкомпо-ПС». Победителем признали последнюю компанию.

Договор аренды с омской фирмой заключат на 5 лет. Размер ежегодного арендного платежа за помещение составит 161,5 тысяч рублей, что в три раза больше начальной цены. Владеет ООО «Инкомпо-ПС», которое специализируется на оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями, депутат Омского горсовета Алексей Провозин. С марта прошлого года директором компании значится Наталья Заварзина. Отметим, что за прошлый год выручка компании составила 27,9 млн рублей, чистая прибыль увеличилась на 937% до 5,4 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что вендинговый аппарат также разрешат установить и в общежитии ОмГАУ по улице Добровольского, 8 к2. За аренду помещения площадью 4 кв. м придется платить не менее 148,8 тысяч рублей. Аграрному университету предстоит каждые три месяца отчитываться об использовании полученных средств. В отчете, который направляется в департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России, должна содержаться информация об организации, объекте недвижимости, доходе за указанный период и направлениях использования средств.

Отчитаться за каждую копейку. В омском общежитии появится аппарат самообслуживания
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#Бизнес#Омск#Университет#Аренда#Новости#Аграрный университет#Юлия Истомина
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