Фирма омского депутата за 161 тысячу установит в ОмГАУ аппарат с кофе

Ранее Город55 рассказывал, что вендинговый аппарат также разрешат установить и в общежитии ОмГАУ по улице Добровольского, 8 к2. За аренду помещения площадью 4 кв. м придется платить не менее 148,8 тысяч рублей. Аграрному университету предстоит каждые три месяца отчитываться об использовании полученных средств. В отчете, который направляется в департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России, должна содержаться информация об организации, объекте недвижимости, доходе за указанный период и направлениях использования средств.