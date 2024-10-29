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Аграрный университет

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2024
С прицелом на жилой комплекс. В центре Омска продают старую столовую за 50 миллионов
29 октября, 10:52
«Огонь на дороге»: утром возле омского Аграрного университета загорелся автомобиль
14 октября, 06:32
«Не заинтересованы в выпускниках!». Омичи пожаловались на нехватку «бюджета» в вузах
15 июля, 12:40
Виталий Хоценко и мэр Омска Шелест поучаствовали в открытии парка «Вокруг света»
Как отметил Виталий Хоценко, в Омской области появилось еще одно «яркое» место.
1 июня, 12:56
В Омске восстановят «Крокодила и лягушек» — один из старейших фонтанов города
Вместе со стартом сбора средств на реставрацию, омичам продемонстрировали и дизайн-проект объекта.
28 января, 13:24
Виталий Хоценко рассказал о планах развития Омской области в сфере науки
Губернатор ответил на вопрос о создании в городе научно-образовательного центра мирового уровня, а также затронул тему передовой инженерной школы в ОмГТУ.
12 января, 11:48
2023
Фирма омского депутата за 161 тысячу установит в ОмГАУ аппарат с кофе
25 сентября 2023, 05:04
Отчитаться за каждую копейку. В омском общежитии появится аппарат самообслуживания
6 сентября 2023, 04:14
В Омске на ремонт общежитий аграрного университета потратят 10 миллионов рублей
Сейчас университет ищет подрядчиков, которые займутся капремонтом.
24 марта 2023, 09:46

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