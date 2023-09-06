Отчитаться за каждую копейку. В омском общежитии появится аппарат самообслуживания

Отдаваемое в аренду помещение имеет площадь 4 кв. м, и вуз хочет, чтобы здесь установили аппарат самообслуживания. Если все получится и арендатор найдется, аграрный университет ежемесячно будет получать минимум по 12,4 тысяч рублей. В таком случае за 5 лет сдачи помещения в аренду вуз заработает 744 тысячи рублей.