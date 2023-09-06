Отчитаться за каждую копейку. В омском общежитии появится аппарат самообслуживания

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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Updated Сегодня, 04:16
Омский аграрный университет ищет арендатора для нежилого помещения №16 на первом этаже общежития, которое находится по адресу Добровольского, 8 к2. Право оперативного управления закреплено за ОмГАУ.
Отдаваемое в аренду помещение имеет площадь 4 кв. м, и вуз хочет, чтобы здесь установили аппарат самообслуживания. Если все получится и арендатор найдется, аграрный университет ежемесячно будет получать минимум по 12,4 тысяч рублей. В таком случае за 5 лет сдачи помещения в аренду вуз заработает 744 тысячи рублей.
Участникам торгов придется в качестве задатка внести 150 тысяч рублей, что составляет 100,81% ежегодного арендного платежа. Заявки принимают до 27 сентября, итоги подведут 28 сентября.
Аукцион и соответственно установку аппарата самообслуживания в холле общежития аграрному университету согласовал Минсельхоз РФ. Но вуз обязали ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России отчет об использовании средств, которые ОмГАУ получит от передачи федерального имущества в аренду. В отчете должна содержаться информация об организации, объекте недвижимости, доходе за указанный период и направлениях использования средств.
Напомним, что Город55 рассказывал об итогах аукциона на аренду зданий муниципальных бань. Так, четыре здания в ближайшие пять лет будет арендовать московская компания «Канта».