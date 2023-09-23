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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

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Головная боль и бессонница. Омскую область в воскресенье накроет магнитная буря

23 сентября 2023, 11:05
Фото: Город55
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В Омскую область в воскресенье придет магнитная буря

Ее пик придется на утренние часы. Метеозависимые люди могут в этот день почувствовать недомогание.

Омскую область в воскресенье, 24 сентября, накроет магнитная буря. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ее пик придется на утренние часы. В послеобеденное время магнитосфера успокоится. Магнитная буря достигнет уровня G1, что соответствует значению «слабая буря».

Прогноз магнитных бурь на три дняПрогноз магнитных бурь на три дня
Прогноз магнитных бурь на три дня
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Долгосрочный прогноз обещает также магнитную бурю 16 октября. 29 сентября и 20 октября магнитосфера будет возбужденной.

Прогноз магнитных бурь на 27 днейПрогноз магнитных бурь на 27 дней
Прогноз магнитных бурь на 27 дней
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Во время магнитной бури метеозависимые люди могут испытывать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице либо, наоборот, сонливости, повышении артериального давления.

Ученый рассказала о последствиях сильной магнитной бури для организма
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#Погода#Омск#Омская область#Метеорологи#Магнитная буря#Евгений Игишев#Метеозависимость
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