Головная боль и бессонница. Омскую область в воскресенье накроет магнитная буря

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Омскую область в воскресенье, 24 сентября, накроет магнитная буря. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ее пик придется на утренние часы. В послеобеденное время магнитосфера успокоится. Магнитная буря достигнет уровня G1, что соответствует значению «слабая буря».
Долгосрочный прогноз обещает также магнитную бурю 16 октября. 29 сентября и 20 октября магнитосфера будет возбужденной.
Во время магнитной бури метеозависимые люди могут испытывать недомогание. Оно проявляется в головной боли, головокружениях, бессоннице либо, наоборот, сонливости, повышении артериального давления.